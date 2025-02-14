Ученые определили, что ускоряет старение мозга

Ученые из берлинского университета Шарите установили, что пережитый в детстве стресс коррелирует с появлением маркеров ускоренного старения мозга и усиливает нейродегенеративные процессы. Результаты исследования опубликованы в Annals of Neurology.

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В исследовании приняли участие 179 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Вследствие того, что у женщин повышен риск нейродегенеративных заболеваний, ученые решили сосредоточить внимание на этой группе.

« М ы н а ч а л и с п р о в е д е н и я к л и н и ч е с к о г о о п р о с а , ч т о б ы в ы я с н и т ь , и с п ы т ы в а л и л и у ч а с т н и к и с и л ь н ы й с т р е с с и л и т р е в о г у в п е р и о д ж и з н и д о н а с т у п л е н и я п о л о в о й з р е л о с т и » , — о т м е т и л а Л а р a Ф л е к , д о к т о р а н т И н с т и т у т а м е д и ц и н с к о й п с и х о л о г и и Ш а р и т е и в е д у щ и й а в т о р н а у ч н о й с т а т ь и .

Также ученые исследовали образцы крови участников с помощью высокоточных технологий в поисках биомаркеров, указывающих на специфические нейровоспалительные процессы и повреждение нервных клеток. Дополнительно участники прошли МРТ мозга и стандартизированные тесты на оценку когнитивных функций.

Результаты показали, что жестокое обращение, пренебрежение, домашнее насилие, злоупотребление психоактивными веществами, преступность в семье и потеря родителя в детстве были связаны с нейровоспалением и ускоренной нейродегенерацией в зрелости. Также у женщин, перенесших стресс до наступления половой зрелости, объем мозга был ниже, чем у представительниц контрольной группы.

Ученые отметили, что полученные результаты не означают, что детский стресс обязательно приводит к деменции. Напротив, многие люди демонстрируют удивительную жизнестойкость, позволяющую им справляться с серьезными кризисами без долгосрочных последствий.