Ученые выяснили, можно ли запивать лекарства молоком

Новое исследование показывает, что молоко может помочь некоторым лекарствам работать более эффективно при пероральном приеме. Ученые из Университета Монаша обнаружили, что и человеческое, и коровье молоко улучшают всасывание некоторых лекарств, делая их более эффективными.

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Объектом исследования стал препарат, используемый для лечения таких инфекций, как туберкулез и криптоспоридиоз. Поскольку младенцы не могут глотать капсулы, исследователи попробовали растворить препарат в человеческом молоке, коровьем молоке или воде. Они обнаружили, что молоко значительно увеличивает количество препарата, поглощаемого организмом, — на 154% при использовании человеческого молока и на 175% при использовании коровьего молока.

Многие лекарства плохо растворяются в воде, что затрудняет их усвоение организмом. Поскольку молоко содержит жир, оно помогает некоторым лекарствам лучше растворяться в желудке, повышая их эффективность. Предыдущие исследования показали аналогичные результаты при использовании лекарств от малярии, паразитарных инфекций и эпилепсии.

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