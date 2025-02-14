Создан ИИ-гаджет, помогающий уменьшить ночной зуд

Американские ученые из Северо-Западного университета разработали носимый датчик, который помогает бороться с ночным зудом у людей с атопическим дерматитом. Устройство с искусственным интеллектом (ИИ) фиксирует движения и использует вибрацию, чтобы прерывать автоматическое расчесывание кожи во сне.

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Атопический дерматит сопровождается хроническим зудом, и когда человек начинает чесаться, воспаление усиливается, провоцируя еще большее раздражение. Этот цикл не только ухудшает состояние кожи, но и мешает полноценному сну. Новая технология помогает разорвать этот порочный круг.

Ученые протестировали датчик на десяти взрослых с легкой формой атопического дерматита, которые страдали от умеренного или сильного ночного расчесывания. В течение первой недели устройство только фиксировало данные, а на второй — начало активировать вибрацию при обнаружении движений, похожих на расчесывание.

Результаты оказались многообещающими. Частота расчесывания снизилась на 28%, а его общая продолжительность — на 50%. При этом качество сна участников не ухудшилось. Большинство добровольцев отметили удобство устройства и выразили желание использовать его в будущем.

По мнению ученых, вибрация помогает прерывать бессознательное расчесывание и может служить альтернативой медикаментозным методам борьбы с зудом. Однако для подтверждения эффективности технологии необходимы более масштабные исследования.