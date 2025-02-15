Ученые выяснили, почему люди злоупотребляют сладким

Исследователи из Института исследований метаболизма им. Макса Планка (Германия) обнаружили, что желание десерта после приема пищи связано с конкретными нервными клетками в мозге. Ответственны за желание съесть что-то сладкое те же нейроны, что вызывают у нас чувство сытости. Выводы важны для лечения ожирения.

© Naukatv.ru

Ученые изучали реакцию мышей на сахар и обнаружили, что даже сытые мыши продолжали есть десерты. Исследование опубликовано в журнале Science. За это, как оказалось, отвечает группа нейронов, называемых POMC. Эти нейроны становятся активными, когда мыши получают доступ к сахару, что стимулирует аппетит.

Клетки не только выделяли молекулы, которые способствуют насыщению, но и один из эндогенных опиатов организма — бета-эндорфин. Это вещество вызывает чувство удовольствия, заставляя мышей потреблять сахар, даже если они сыты.

Путь в мозге активировался только при потреблении дополнительного сахара, но не при употреблении обычной или жирной пищи. Когда исследователи блокировали его, мыши переставали есть дополнительный сахар, но эффект наблюдался только у сытых животных.

Ученые также провели сканирование мозга людей-добровольцев, получавших сахарный раствор через трубочку. Они обнаружили, что такой же участок мозга реагировал на сахар и у людей. В этом участке, как и у мышей, находится множество опиатных рецепторов рядом с нейронами насыщения.