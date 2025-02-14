Созданный в МГУ препарат помог бесплодным крысам завести здоровое потомство

Препарат "Медирег", разработанный учеными Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, позволил бесплодным самцам крыс вылечиться и завести здоровое потомство. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В России бесплодные крысы смогли дать здоровое потомство
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«Проведенные опыты на животных показали безопасность и эффективность препарата: восстановилась фертильность самцов крыс, они смогли дать здоровое потомство. <> В исследованиях было показано, что <> [он] приводит к увеличению количества сперматозоидов, восстановлению семенных канальцев и фертильности самцов», говорится в сообщении.

Исследование поддержано федеральным проектом "Медицинская наука для человека". Результаты работы ученых МГУ дают шанс на зачатие пациентам, которые до этого практически не имели возможности зачать ребенка даже с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий.

"Медирег" представляет собой комплекс очищенных биологически активных факторов - белков, липидов, регуляторных РНК, которые продуцируются мезенхимными стромальными клетками человека во внеклеточную среду.

«Эти клетки с помощью своего секретома способны стимулировать регенерацию - восстановление структуры и функций поврежденных тканей, в том числе у человека», уточнила заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины МНОИ МГУ Анастасия Ефименко, которую цитирует пресс-служба вуза.

Разработка для терапии тяжелых нарушений сперматогенеза получила разрешение Минздрава РФ на проведение клинического исследования с участием пациентов с такими формами бесплодия, как азооспермия. В нем могут принять участие мужчины в возрасте 21-60 лет.

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