В России бесплодные крысы смогли дать здоровое потомство

Созданный в МГУ препарат помог бесплодным крысам завести здоровое потомство
Препарат "Медирег", разработанный учеными Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, позволил бесплодным самцам крыс вылечиться и завести здоровое потомство. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Проведенные опыты на животных показали безопасность и эффективность препарата: восстановилась фертильность самцов крыс, они смогли дать здоровое потомство. <…> В исследованиях было показано, что <…> [он] приводит к увеличению количества сперматозоидов, восстановлению семенных канальцев и фертильности самцов», — говорится в сообщении.
Исследование поддержано федеральным проектом "Медицинская наука для человека". Результаты работы ученых МГУ дают шанс на зачатие пациентам, которые до этого практически не имели возможности зачать ребенка даже с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий.
"Медирег" представляет собой комплекс очищенных биологически активных факторов - белков, липидов, регуляторных РНК, которые продуцируются мезенхимными стромальными клетками человека во внеклеточную среду.
«Эти клетки с помощью своего секретома способны стимулировать регенерацию - восстановление структуры и функций поврежденных тканей, в том числе у человека», — уточнила заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины МНОИ МГУ Анастасия Ефименко, которую цитирует пресс-служба вуза.
Разработка для терапии тяжелых нарушений сперматогенеза получила разрешение Минздрава РФ на проведение клинического исследования с участием пациентов с такими формами бесплодия, как азооспермия. В нем могут принять участие мужчины в возрасте 21-60 лет.