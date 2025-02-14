В России бесплодные крысы смогли дать здоровое потомство

Препарат "Медирег", разработанный учеными Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, позволил бесплодным самцам крыс вылечиться и завести здоровое потомство. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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« П р о в е д е н н ы е о п ы т ы н а ж и в о т н ы х п о к а з а л и б е з о п а с н о с т ь и э ф ф е к т и в н о с т ь п р е п а р а т а : в о с с т а н о в и л а с ь ф е р т и л ь н о с т ь с а м ц о в к р ы с , о н и с м о г л и д а т ь з д о р о в о е п о т о м с т в о . < … > В и с с л е д о в а н и я х б ы л о п о к а з а н о , ч т о < … > [ о н ] п р и в о д и т к у в е л и ч е н и ю к о л и ч е с т в а с п е р м а т о з о и д о в , в о с с т а н о в л е н и ю с е м е н н ы х к а н а л ь ц е в и ф е р т и л ь н о с т и с а м ц о в » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Исследование поддержано федеральным проектом "Медицинская наука для человека". Результаты работы ученых МГУ дают шанс на зачатие пациентам, которые до этого практически не имели возможности зачать ребенка даже с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий.

"Медирег" представляет собой комплекс очищенных биологически активных факторов - белков, липидов, регуляторных РНК, которые продуцируются мезенхимными стромальными клетками человека во внеклеточную среду.

« Э т и к л е т к и с п о м о щ ь ю с в о е г о с е к р е т о м а с п о с о б н ы с т и м у л и р о в а т ь р е г е н е р а ц и ю - в о с с т а н о в л е н и е с т р у к т у р ы и ф у н к ц и й п о в р е ж д е н н ы х т к а н е й , в т о м ч и с л е у ч е л о в е к а » , — у т о ч н и л а з а в е д у ю щ а я л а б о р а т о р и е й р е п а р а ц и и и р е г е н е р а ц и и т к а н е й Ц е н т р а р е г е н е р а т и в н о й м е д и ц и н ы МНОИ МГУ Анастасия Ефименко, которую цитирует пресс-служба вуза.

Разработка для терапии тяжелых нарушений сперматогенеза получила разрешение Минздрава РФ на проведение клинического исследования с участием пациентов с такими формами бесплодия, как азооспермия. В нем могут принять участие мужчины в возрасте 21-60 лет.