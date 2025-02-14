В РФ продвинулись в прогнозировании рождения детей со СМА

Специалисты Медико-генетического научного центра (МГНЦ) имени академика Н.П. Бочкова изучили редкие и трудно диагностируемые случаи спинальной мышечной атрофии (СМА) и выявили ранее не описанные варианты нуклеотидной последовательности решающего гена. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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« С а м а я ч а с т а я п р и ч и н а т а к о г о а у т о с о м н о - р е ц е с с и в н о г о з а б о л е в а н и я , к а к С М А 5 q - д е л е ц и я , т о е с т ь , в ы п а д е н и е ч а с т и г е н а S M N 1 . < … > О д н а к о с п е ц и а л и с т ы М Г Н Ц и м е н и а к а д е м и к а Н . П . Б о ч к о в а и з у ч и л и б о л е е р е д к и е с л у ч а и , к о т о р ы е с л о ж н о д и а г н о с т и р о в а т ь , к о г д а б о л е з н ь р а з в и в а е т с я и з - з а т о ч к о в о й м у т а ц и и » , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Точковой мутацией называется изменение одной пары оснований в молекуле ДНК. В 3-5% случаев заболевания СМА причиной является сочетание делеции гена SMN1 на одной из хромосом и точкового варианта на другой. Выявить такие "поломки" с помощью применяемой процедуры неонатального скрининга практически невозможно.

Сотрудники МГНЦ провели первое масштабное исследование, проанализировали результаты проб у 2 796 пациентов с подозрением на СМА из неродственных семей. Диагноз был подтвержден у 1 495 человек. Делеция гена SMN1 была обнаружена у 116 пациентов, причем из них у 41 человека были выявлены также 24 точковых варианта.

В ходе исследования ученые выявили 11 ранее не описанных вариантов нуклеотидной последовательности в гене SMN1. Эти варианты внесены в базу данных ClinVar. Шесть из вновь выявленных вариантов оценены как патогенные, два - как вероятно патогенные, и четыре - как варианты неопределенного клинического значения.