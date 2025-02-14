Создан материал из цинка для «починки» сломанных костей

Исследователи разработали новый материал на основе цинка, который может заменить традиционные металлические имплантаты, используемые для восстановления сломанных костей. В отличие от нержавеющей стали или титана, которые остаются в организме надолго и могут вызывать дискомфорт, новый материал разработан таким образом, чтобы со временем безопасно растворяться.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что этот цинковый сплав по прочности не уступает стали, но более долговечен, чем другие биоразлагаемые имплантаты, например магниевые. Он предлагает идеальный баланс — достаточно прочный, чтобы поддерживать заживление, но разработанный так, чтобы постепенно разрушаться, уменьшая необходимость в последующих операциях.

Профессор Цзянь-Фэн Ни, ведущий исследователь из Университета Монаша, считает, что эта инновация может произвести революцию в ортопедической медицине.

« П о с т о я н н ы е и м п л а н т а т ы м о г у т п р е д с т а в л я т ь д о л г о с р о ч н ы й р и с к , а т е , к о т о р ы е р а з р у ш а ю т с я с л и ш к о м б ы с т р о , м о г у т н е с п о с о б с т в о в а т ь п р а в и л ь н о м у з а ж и в л е н и ю . Н а ш ц и н к о в ы й с п л а в о б е с п е ч и в а е т и д е а л ь н ы й б а л а н с » , — п о я с н и л о н .

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.