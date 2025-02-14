Исследователи узнали, как помочь людям с преддиабетом

Ученые связали соединение сульфорафан, которое есть в ростках брокколи, с улучшением уровня глюкозы в крови при преддиабете – состоянии, предшествующем диабету 2 типа. Ранее польза этого компонента уже была оценена для пациентов с диабетом 2 типа, новое исследование показало, что оно эффективно «работает» и при лечении преддиабета.

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Исследователи из Гетеборгского университета еще в 2017 году определили сульфорафан в качестве противодиабетического средства при диабете 2 типа. У людей с таким диагнозом при приеме больших доз сульфорафана, извлеченных из ростков брокколи, значительно снижался уровень глюкозы в крови. В новом исследовании целью стал преддиабет – предшественник диабета 2 типа, при котором уровень глюкозы в крови постепенно повышается из-за нарушения выработки инсулина.

В исследовании приняли участие 89 человек (35-75 лет) с повышенным уровнем глюкозы натощак – признаком преддиабета. Другие критерии включали избыточный вес или ожирение. Добровольцам случайным образом назначали сульфорафан или плацебо на 12 недель – сами участники не знали, что они принимали, – рассказывает medicalxpress.

Результаты показали, что у участников, принимавших сульфорафан, было более высокое среднее снижение уровня глюкозы, чем у тех, кто принимал плацебо – причем, разница была значительной.

Разница оказалась еще более ощутимой при анализе подгрупп. Группа с максимальным улучшением после приема сульфорафана имела ранние признаки возрастного диабета, относительно низкий ИМТ в контексте данной работы, низкую инсулинорезистентность, низкую частоту жировой болезни печени и низкую секрецию инсулина.

Далее ученые изучили кишечные бактерии и выявили бактерию, способную взаимодействовать с сульфорафаном, что в дальнейшем может быть полезным в усилении эффективности соединения брокколи.

В количественном соотношении разница в уровне глюкозы в крови натощак составила 0,2 ммоль/л между всеми участниками, принимавшими сульфорафан, по сравнению с группой плацебо; 0,4 ммоль/л в соответствующей клинической подгруппе; 0,7 ммоль/л у тех, кто входил в клиническую подгруппу и имел кишечную бактерию.