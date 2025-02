Нейробиологи: красивая музыка заставляет мозг «светиться»

Исследование, опубликованное в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, показало, что восприятие красоты в музыке связано с особыми паттернами активности мозга. Когда человек слышит музыку, которая кажется ему красивой, усиливается взаимодействие между областями мозга, отвечающими за удовольствие и воображение. Если же музыка не вызывает эстетического удовольствия, активнее работают зоны, отвечающие за базовую обработку звука и эмоции.

Как проходило исследование?

В эксперименте участвовали 36 человек. В процессе сканирования мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они слушали музыкальное произведение Adios Nonino аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Этот выбор был сделан, так как произведение содержит контрастные фрагменты, а предыдущие исследования показали, что люди довольно согласованно оценивают, какие его части воспринимаются как красивые.

Отдельная группа испытуемых с помощью специального датчика в режиме реального времени отмечала, какие моменты композиции кажутся им красивыми, а какие – нет. Эти оценки затем сравнили с данными устройства, чтобы выявить закономерности в активности мозга.

Что происходит в мозге, когда музыка кажется красивой?

Анализ выявил 12 различных моделей активности мозга, из которых три оказались особенно значимыми:

При прослушивании красивой музыки активировались визуальные зоны мозга, отвечающие за воображение и ментальные образы. Это говорит о том, что эстетическое удовольствие от музыки связано не только со слухом, но и с образным мышлением.

Когда музыка казалась менее привлекательной, активнее работали зоны, отвечающие за обработку звуков и эмоции, включая миндалину – область мозга, играющую ключевую роль в переживании страха и других сильных эмоций.

Кроме того, исследователи обнаружили, что при восприятии красивой музыки в мозге чаще происходили переключения между сетями, связанными с оценкой вознаграждения (орбитофронтальная кора), визуальным воображением и общим ощущением удовольствия.

Почему это важно?

Это исследование углубляет понимание того, как наш мозг воспринимает красоту, и показывает, что музыкальное наслаждение связано не только со слухом, но и с более сложными процессами, включая работу воображения и систему вознаграждения. В будущем такие исследования могут помочь лучше понять, как музыка влияет на эмоциональное состояние человека, а также найти новые способы её использования в терапии.

Доктор Джим Эверетт, один из авторов исследования, отмечает: