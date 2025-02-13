Ученые нашли биомаркер, по которому можно выявить депрессию

В лаборатории Генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН изучили кишечную микробиоту пациентов с депрессией и выявили бактерию, которая может стать биомаркером для определения депрессивного расстройства. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник Ольга Аверина.

Мозг и кишечник неразрывно связаны, и когда в кишечнике неполадки, это отражается на работе всего организма. Кишечная микрофлора как активный участник кишечно-мозговой оси не только оказывает влияние на кишечные функции, но также стимулирует развитие ЦНС в перинатальном периоде и взаимодействует с высшими нервными центрами, вызывая различные патологии, в том числе депрессию и когнитивные расстройства.

« Р а б о т а з а к л ю ч а л а с ь в в ы я в л е н и и и з м е н е н и й в с о с т а в е и ф у н к ц и о н а л ь н о с т и к и ш е ч н о й м и к р о б и о т ы п а ц и е н т о в с к л и н и ч е с к о й ф о р м о й д е п р е с с и и р а з л и ч н о й с т е п е н и т я ж е с т и в с р а в н е н и и с м и к р о б и о т о й з д о р о в ы х в о л о н т е р о в д л я о т б о р а б и о м а р к е р н ы х к о м п о з и ц и й б а к т е р и а л ь н ы х г е н о в д л я д а л ь н е й ш е й р а з р а б о т к и м е т о д о в д и а г н о с т и к и и п о и с к а а н т и д е п р е с с а н т н ы х т е р а п е в т и ч е с к и х п р е п а р а т о в » , – р а с с к а з а л а А в е р и н а .

В результате сравнительного анализа кишечной микробиоты пациентов с депрессией и здоровых волонтеров были выявлены дисбиотические нарушения в бактериальном составе у больных с депрессией. Было выявлено значительное снижение количества полезных бактерий F. prausnitzii. Как известно, бактерии этого вида являются продуцентами полезной масляной кислоты и проявляют противовоспалительный эффект.

« К р о м е т о г о , и з в е с т н о , ч т о э т о т в и д б а к т е р и и я в л я е т с я б и о м а р к е р н ы м д л я р а з л и ч н ы х в о с п а л и т е л ь н ы х з а б о л е в а н и й к и ш е ч н и к а . В н а ш и х и с с л е д о в а н и я х о н т а к ж е о к а з а л с я б и о м а р к е р н ы м д л я д е п р е с с и в н ы х с о с т о я н и й . О т о б р а н н ы е н а м и о л и г о н у к л е о т и д ы ( к о р о т к и й ф р а г м е н т Д Н К и л и Р Н К ) к б и о м а р к е р н ы м г е н а м F . p r a u s n i t z i i п р о ш л и п р о в е р к у с п о л о ж и т е л ь н ы м р е з у л ь т а т о м и м о г у т б ы т ь р е к о м е н д о в а н ы д л я р а з р а б о т к и д и а г н о с т и к у м о в д л я а н а л и з а Д Н К к а л а п а ц и е н т о в с д е п р е с с и е й с и с п о л ь з о в а н и е м в м е д и ц и н с к о й п р а к т и к е . Р а з р а б о т к а т а к и х д и а г н о с т и к у м о в п л а н и р у е т с я в б у д у щ е м » , – з а к л ю ч и л а у ч е н а я .

Проект был поддержан грантом РНФ.