Выяснено, как мужской гормональный фон влияет на объем мозга

В научном журнале The Journal of Neuroscience вышло исследование. В нём говорится, что у мужчин в течение дня меняется гормональный фон. Из-за этого уменьшается объём мозга.

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В исследовании участвовал 26-летний мужчина. Он прошёл 40 сканирований мозга с помощью МРТ. Сканирования делали в 7 утра и в 8 вечера. В это время уровень гормонов был максимальным и минимальным.

Оказалось, что за день объём серого вещества мозга уменьшился на 0,6%. Серое вещество содержит нейроны и связи. Изменения были заметны в затылочной и теменной коре, мозжечке, стволе мозга и гиппокампе. Эти части мозга отвечают за координацию движений, передачу информации и хранение воспоминаний, пишет Мойка78.

Уменьшение объёма мозга происходило одновременно со снижением уровня гормонов. Но пока непонятно, гормоны ли стали причиной изменений.

Элле Мурата, доктор психологии из Калифорнийского университета, говорит, что исследования в этой области нужно продолжать. Эти данные опровергают миф, что гормоны влияют только на женщин.

Другое исследование показало, что «когерентность» в мозге — способность разных частей мозга работать вместе — росла и падала вместе с уровнями гормонов. Интересно, что области мозга, которые обрабатывают визуальную информацию, участвовали в обоих исследованиях. Эти области показали как потерю объёма, так и потерю когерентности в течение дня.

Притчет и Мурата считают, что следующим шагом может стать исследование того, как сон влияет на работу мозга. Нарушения сна связаны с обменом веществ и психическим здоровьем. Поэтому интересно посмотреть, как суточный цикл мозга связан со сном.

Исследователи отметили, что система утилизации «мусора» в мозге — глимфатическая система — включается во время сна. Она может играть свою роль в суточном цикле.