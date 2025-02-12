В РФ создают мРНК-платформу для противораковых вакцин

Ученые нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) планируют к концу 2025 года создать первую мРНК-платформу для противораковых вакцин, которая активирует иммунную систему для борьбы с раковыми клетками, сообщила ТАСС директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

" С е й ч а с п е р в ы й у р о в е н ь - э т о л и б о л у ч е в а я т е р а п и я , л и б о х и м и о т е р а п и я , е с л и о н а н е п о м о г а е т - е щ е о д н а т е р а п и я . И т о л ь к о л и б о т р е т ь я , л и б о ч е т в е р т а я с т у п е н ь - э т о р а з р е ш е н и е и м м у н о т е р а п и и . < … > Э т о н о в а я с т р а н и ц а в л е ч е н и и . К о г д а - т о м ы с в а м и с и ф и л и с л е ч и л и я д а м и , е с л и с е р ь е з н о п о с м о т р е т ь н а х и м и о т е р а п и ю с е г о д н я - э т о в ы г л я д и т п р и м е р н о т а к ж е . Д а , э т о п о м о г а е т , л ю д и в ы з д о р а в л и в а ю т и в ы ж и в а ю т , н о с т о ч к и з р е н и я в л и я н и я н а о р г а н и з м - э т о п р и м е р н о т а к ж е . О ч е н ь х о ч е т с я , ч т о б ы о н к о л о г и я п е р е ш л а в р а з р я д з а б о л е в а н и й , т я ж е л ы х , н о н е с м е р т е л ь н ы х и и з л е ч и м ы х - ч т о б ы н е с к о л ь к о у к о л о в м о г л о п о м о ч ь ч е л о в е к у и з л е ч и т ь с я " , - р а с с к а з а л а В е д у н о в а .

Суть разработки

Проект, по словам Ведуновой, имеет большое значение еще и потому, что борьба с онкологией традиционными, существующими, методами не столь эффективна. Сейчас есть несколько методов, которые позволяют активировать иммунную систему, направлять ее на конкретную опухоль, это дает надежду человеку на излечение даже на поздней стадии, когда в организме уже образовалось большое количество маленьких метастаз, либо они располагаются в труднодоступных местах, объяснила Ведунова.

Один из вариантов "взломать" защиту опухолевых клеток, чтобы организм сам начал борьбу с раковыми клетками - это как раз РНК-вакцины.

" У н а с п р и п о д д е р ж к е н и ж е г о р о д с к о г о Н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н о г о ц е н т р а п о л у ч и л о с ь с о б р а т ь т а к о й к о н с т р у к т Р Н К , к о т о р ы й н а ш и к л е т к и в о с п р и н и м а ю т к а к с в о й , н е п ы т а ю т с я б о р о т ь с я " , - р а с с к а з а л а д и р е к т о р и н с т и т у т а .

Доставить эту РНК к клетке в некоторых случаях очень сложно, потому что организм защищает нас от различных вирусов и всю чужеродную ДНК и РНК старается разрушить. Для того, чтобы защитить человека от собственной защиты, ученые должны РНК поместить в специальную оболочку - так называемый наноконтейнер.

" С е й ч а с н а м э т о п р а к т и ч е с к и у д а л о с ь , м ы н а х о д и м с я н а с т а д и и , к о г д а т е с т и р у е м э т и с а м ы е н а н о к о н т е й н е р ы , ч т о б ы о н и б ы л и н е т о к с и ч н ы м и д л я н а ш и х к л е т о к , н е р а з л а г а л и с ь в о р г а н и з м е . К о г д а э т о в с е б у д е т з а в е р ш е н о , т о у н а с п о я в и т с я н а ш а п е р в а я Р Н К - п л а т ф о р м а в т а к о м с п е ц и а л и з и р о в а н н о м н а н о к о н т е й н е р е " , - д о б а в и л а В е д у н о в а .

Сейчас идет работа над защитой от разрушения липидного компонента наноконтейнеров от агрессивной среды при попадании в организм.

" Л е т о м н а ч н у т с я и с п ы т а н и я с и н т е г р а ц и е й м Р Н К - п л а т ф о р м ы и к о н т е й н е р о в " , - у т о ч н и л д и р е к т о р Ц е н т р а и н н о в а ц и о н н о г о р а з в и т и я Н Н Г У , з а в к а ф е д р о й а н а л и т и ч е с к о й х и м и и Александр Князев.

Персональная медицина

Эта платформа станет в том числе основой не только для создания персонифицированных вакцин от онкологии, но и платформой для новой персонифицированной медицины в целом, обратил внимание директор ООО НПФ "Реабилитационные технологии" Александр Емельянов.