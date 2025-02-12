Финские ученые из Университета Турку разработали инновационный метод диагностики рака по анализу мочи с использованием фагов — вирусов, поражающих бактерии. Об этом сообщается на сайте университета — University of Turku.

Основой нового метода стали фаговые биосенсоры, которые способны определять специфические биомаркеры рака в моче. Сенсоры реагируют на изменения в поведении жидких кристаллов при взаимодействии с биомаркерами, что обеспечивает высокую точность диагностики.

Фаги способны заражать и уничтожать только бактерии. Ученые использовали эту способность, чтобы заставить первые реагировать на бактериальные биомаркеры рака, такие как Fusobacterium nucleatum. В ходе исследования был успешно выявлен смертельный рак предстательной железы и классифицирован его метастатический характер.

Исследователи отметили, что их разработка имеет несколько очевидных преимуществ: анализы мочи недороги, легко настраиваемы и идеально подходят для массового скрининга, что имеет ключевое значение для раннего выявления онкологических заболеваний. Ученые уже работают над расширением исследования, чтобы протестировать метод на большем числе пациентов и адаптировать его для диагностики различных типов рака.

По словам ученых, фаги удобны в работе, так как их можно быстро модифицировать, а производство в лаборатории не требует значительных затрат. В будущем этот метод может стать революционным инструментом в области онкологической диагностики, позволяя выявлять рак на ранних стадиях без необходимости в дорогостоящих и сложных процедурах.