Назван предмет одежды, выступающий «рассадником» бактерий

На перчатках может быть в четыре раза больше микробов, чем на сиденье унитаза, что подвергает их владельцев риску заражения опасными бактериями. К таким выводам пришли эксперты компании Initial Washroom Hygiene, производящей и разрабатывающей бытовую химию. Результаты исследования опубликованы на сайте организации IWH.

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Ученые взяли мазки с внутренней и внешней стороны 50 пар перчаток и варежек. Образцами послужили как шерстяные, кожаные, замшевые предметы одежды, так и элементы спортивной экипировки.

Из всех протестированных предметов наибольшее количество микробов было обнаружено в перчатках для велоспорта. На втором месте по уровню бактериального загрязнения оказались шерстяные перчатки, на третьем — замшевые. В целом, более чем на половине протестированных предметов было обнаружено более 500 единиц биологического материала, что указывает на высокий уровень загрязнения.

Исследование, проведенное учеными Initial Washroom Hygiene в 2012 году, показало, что в среднем сиденье унитаза содержит около 220 единиц — что, по мнению экспертов, находится в пределах нормы (от 200 до 500). В ходе новой работы было установлено, что перчатки могут «населять» до четырех тысяч микробных единиц.

Эксперты объяснили, что перчатки могут соприкасаться со множеством потенциальных источников загрязнения — от ручек в общественном транспорте и дверей до телефона и пакетов с покупками. Внутренняя сторона перчаток также может быть загрязнена, если их надевают немытыми руками.

Ученые предупредили, что плохая гигиена рук и редкая стирка перчаток повышает риск заражения такими опасными микроорганизмами, как E.coli (кишечная палочка). Некоторые штаммы E.coli могут вызывать тяжелое пищевое отравление.