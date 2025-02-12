Названы привычки, которые помогут продлить жизнь

На самом деле существует способ замедлить старение изнутри. Для этого нужно изменить образ жизни. Как — выяснили учёные в новой работе, опубликованной в Nature Aging.

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Исследование DO-HEALTH длилось три года и включало более 2000 в целом здоровых взрослых в возрасте 70 лет и старше. Участникам в рамках этой работы случайным образом назначали добавки витамина D, добавки омега-3, силовые упражнения и их комбинацию.

В новом же исследовании эксперты изучили данные и образцы ДНК из испытания DO-HEALTH. Всего эта работа включала 777 участников из Швейцарии. Примерно 59% добровольцев были женского пола, средний возраст людей на начало эксперимента составлял 75 лет.

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Участники, которые принимали добавки омега-3, показали наибольшую реакцию на DNAm. То есть их клетки старели не так быстро, как можно было бы ожидать. Помимо этого, у людей с более низким уровнем омега-3 были замечены в ходе исследования более выраженные эпигенетические сдвиги. Это может указывать на то, что добавки омега-3 способны как замедлять старение, так и обращать его вспять.

Также несколько эпигенетических часов, использованных в этом исследовании, подтвердили улучшения здоровья при одновременном приёме омега-3 и витамина D, а также соблюдении домашней программы упражнений. Одни часы продемонстрировали замедление темпов старения на 1%, а двое других — примерно на 3−4 месяца.

Другими словами, за 3 года эксперимента люди, которые принимали витамин D, омега-3, занимались спортом, продлили жизнь на 3−4 месяца.

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