Морские звезды помогли ученым понять функцию человеческих костей

Исследователи из Университета прикладных наук Бремена установили, что адаптация скелетов морских звезд к нагрузкам схожа с таковой у человеческих. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Acta Biomaterialia.

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По словам ученых, скелеты морских звезд состоят из тысяч похожих на кости мелких элементов, которые имеют пористую структуру, схожую с костями человека и других позвоночных.

Используя рентгеновскую микротомографию и компьютерное моделирование, ученые изучили трехмерную структуру и распределение напряжений в этих мини-косточках. Они обнаружили, что в местах с более высоким механическим напряжением образуются более толстые стереомные микроструктуры. Этот процесс аналогичен тому, что происходит в костях позвоночных, долгое время находящихся под нагрузкой.

Однако исследование также выявило, что в отличие от позвоночных, косточки морских звезд не могут динамически изменять свою структуру со временем. Это отличие предполагает, что динамическое перестроение — уникальная черта скелетов позвоночных.

« Н а ш и в ы в о д ы м о г у т в д о х н о в и т ь н а с о з д а н и е н о в ы х м а т е р и а л о в и с т р о и т е л ь н ы х п р и н ц и п о в » , — о т м е т и л о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я , п р о ф е с с о р Я н Х е н н и н г Д и р к с .

Ученый добавил, что исследование адаптации жестких структур к внешним нагрузкам, несмотря на ограниченные возможности их ремоделирования, также может вдохновить на разработку инженерных и биомедицинских приложений, например, для прогнозирования исходов операций.