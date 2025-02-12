Биологи выяснили, как работает регенерация сердца у новорожденных

Американские молекулярные биологи выяснили, что организм новорожденных часто справляется с различными дефектами в развитии сердечной мышцы благодаря особому классу иммунных клеток-макрофагов, способствующих регенерации тканей сердца. Это открытие позволит создать первые терапии для лечения последствий сердечных приступов, сообщила пресс-служба Северо-Западного университета (NWU).

" П о н и м а н и е т о г о , п о ч е м у н о в о р о ж д е н н ы е с п о с о б н ы р е г е н е р и р о в а т ь с е р д е ч н у ю т к а н ь , о т к р ы в а е т д о р о г у д л я с о з д а н и я т е р а п и й , к о т о р ы е б у д у т " п е р е п р о г р а м м и р о в а т ь " м а к р о ф а г и в з р о с л ы х л ю д е й и з а с т а в л я т ь и х в е с т и с е б я т а к ж е , к а к и м м у н н ы е к л е т к и м л а д е н ц е в . Е с л и н а м у д а с т с я в о с п р о и з в е с т и э ф ф е к т о т в ы д е л я е м о г о и м и в е щ е с т в а т р о м б о к с а н а , т о т о г д а м ы з н а ч и т е л ь н о р а с ш и р и м н а ш а р с е н а л д л я б о р ь б ы с с е р д е ч н ы м и п р и с т у п а м и " , - п о я с н и л н а у ч н ы й с о т р у д н и к N W U К о н н о р Л а н т ц , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в у з а .

Лантц совершил это открытие при изучении того, как различается работа иммунных клеток, обитающих в сердечной ткани новорожденных мышей и взрослых грызунов разных возрастов. Ученых интересовало, почему некоторые разновидности иммунных клеток, присутствующих в сердце, способствуют образованию шрамовой ткани при сердечных приступах у взрослых особей, чего не происходит с новорожденными грызунами.

Для получения подобных сведений ученые повреждали сердечную мышцу у животных и отслеживали, как менялась активность ее клеток в последующую неделю. Анализ указал на наличие существенных различий в поведении сразу нескольких типов иммунных клеток, в том числе некоторых форм макрофагов, а также нейтрофилов и моноцитов.

Исследователи проанализировали эти различия и обнаружили, что в организме новорожденных грызунов присутствовал особый класс клеток-макрофагов, который одновременно отвечал за удаление поврежденных клеток сердечной мышцы и при этом вырабатывал сигнальное вещество тромбоксан А2. Эта молекула играет важную роль в процессе свертывания крови, однако в случае с сердечными приступами она также блокирует формирование шрамовой ткани и способствует размножению клеток сердечной мышцы.

Последующие опыты показали, что блокировка выработки этого вещества или распознающих его рецепторов приводит к тому, что сердечная мышца новорожденных мышат полностью теряла способность к регенерации. Понимание этого, как надеются ученые, позволит создать терапии, заставляющие макрофаги взрослых людей вырабатывать тромбоксан А2 при повреждении сердечной мышцы, или же воздействующие на нее аналогичным образом.