Найден способ заживлять раны с помощью очисток лука и яблок

Турецкие ученые из Университета Хитит (HU) разработали перевязочные материалы из отходов луковой шелухи и яблочных очисток. Об открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения.

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По словам специалистов, кожура лука насыщена антиоксидантом под названием кверцетин, обладающим антибактериальными свойствами.

Команда также разработала биополимер пуллулан на основе яблок, который может заменить крахмал за счет загущающих и пленкообразующих свойств.

« М ы с о з д а л и д в а т и п а м а т е р и а л о в : т о н к у ю п л е н к у д л я п о в е р х н о с т н ы х р а н и и н ъ е к ц и о н н ы й г е л ь , к о т о р ы й з а г у с т е в а е т п о д д е й с т в и е м с в е т а и п о д х о д и т д л я г л у б о к и х и н е р о в н ы х р а н . О н а д а п т и р у е т с я к ф о р м е р а н ы и с т и м у л и р у е т р е г е н е р а ц и ю т к а н е й » , — о т м е т и л а с о а в т о р о т к р ы т и я , д о ц е н т к а ф е д р ы п о л и м е р н ы х м а т е р и а л о в Б е н г и О з к а х р а м а н .

Исследование подтвердило, что перевязочный материал на основе экстракта луковой шелухи обладает свойствами, аналогичными коммерческим аналогам. Открытие демонстрирует высокий потенциал использования природных ресурсов в биомедицине.