Ученые рассказали о новом вирусе Кэмп-Хилл

В округе Таллапуса, штат Алабама, США, ученые нашли новый вирус, относящийся к семейству хенипавирусов. Этот вирус назвали «Кэмп-Хилл» и был обнаружен у четырех северных короткохвостых бурозубок, которых поймали в 2021 году.

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Исследователи проанализировали органы животных и нашли присутствие вируса.

Вирус Кэмп-Хилл входит в ту же группу, что и вирусы Хендра и Нипах, которые смертельны для людей. Впервые хенипавирус выявили в Австралии в 1994 году, а вирус Нипах был найден в 1998 году в Малайзии. Оба вируса вызывают серьезные респираторные заболевания и энцефалит, с большой смертностью.

Обнаружение вируса Кэмп-Хилл в Северной Америке встревожило экспертов. Ученые переживают, что у хенипавирусов может быть более широкое распространение, чем предполагалось, и что бурозубки, которые обитают в центральной и восточной частях Северной Америки, могут быть переносчиками этих вирусов. Есть вероятность, что человек может заразиться при прямом контакте с инфицированными животными или их выделениями.

Но исследователи отмечают, что сейчас нет никаких доказательств того, что люди заражаются вирусом Кэмп-Хилл. Ученые считают, что вероятность заражения человека вирусом невелика.

Вирус Кэмп-Хилл имеет генетические отличия от вирусов Хендра и Нипах.

В данный момент непонятно, может ли от бурозубок в Северной Америке вирус Кэмп-Хилл передаваться людям. Они живут в лесных районах, где редко происходят прямые контакты с людьми.

Ученые предполагают, что нужно и дальше изучать вирус Кэмп-Хилл для определения его потенциальной опасности для человека, пишет Pravda.RU.

Ранее инфекционист Викулов поделился мнением о вирусе Кэмп-Хилл.