Ученые установили, как холестерин влияет на развитие болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии установили, что окисление холестерина вызывает воспаление и старение клеток мозга, а также играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера, особенно у носителей генетического риска APOE4. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration (MolNeuro).

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Это открытие стало результатом десятилетних исследований белка АТФ-связывающего кассетного транспортера A1 (ABCA1). Ранее было установлено, что недостаток ЛПВП (хорошего холестерина) в мозге повышает риск болезни Альцгеймера. Этот дефицит связан с нарушением работы ABCA1, который вырабатывает ЛПВП. Однако долгое время ученые не могли объяснить, почему при болезни Альцгеймера уровень ABCA1 в мозге повышается, но его активность снижается.

Для выяснения причины этого парадокса исследователи провели серию экспериментов, используя протеомику и липидомику, которые позволяют изучить изменения в белках и липидах. Они обнаружили, что повышение уровня оксистерола (окисленного холестерина) в мозге приводит к тому, что ABCA1 «застревает» внутри лизосом — «пищеварительных станций» клеток.

Это мешает выработке полезного холестерина ЛПВП, а также также вызывает воспаление и клеточное старение — характерные признаки болезни Альцгеймера, при которых клетки теряют способность к делению.

Исследование показало, что снижение уровня оксистерола может нормализовать работу ABCA1. В экспериментах на мышах использование препарата под названием циклодекстрин снижало уровень оксистерола, высвобождало ABCA1 и устраняло нейровоспаление. Подобный результат был получен на моделях мозга, выращенных из стволовых клеток человека.

По словам исследователей, результаты их работы могут объяснить ранние изменения при болезни Альцгеймера, которые предшествуют накоплению амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков — классических признаков болезни.