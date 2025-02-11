Ученые научились по-новому прогнозировать исход сердечной недостаточности

Ученые связали скорость походки с прогнозированием исхода сердечной недостаточности
Ученые изучили прогностическое влияние скорости походки, силы рукопожатия и индекса скелетных мышц конечностей на сердечно-сосудистые исходы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Ученые из Центра комплексной сердечной недостаточности в университетской клинике Вюрцбурга в Германии под руководством доктора медицины Владимира Цейки провели проспективное когортное исследование с участием 205 взрослых пациентов (с медианным возрастом 66 лет, 22% женщин), страдающих стабильной хронической недостаточностью, у которых ранее была диагностирована выраженная сниженная фракция выброса левого желудочка, – рассказывает Medscape.
Низкая физическая работоспособность определялась как скорость походки менее 0,8 м/с, низкая мышечная масса – как максимальная сила рукопожатия менее 27 кг для мужчин и менее 16 кг для женщин, а низкая мышечная масса – как индекс аппендикулярных скелетных мышц менее 7,0 кг/м² для мужчин и менее 5,5 кг/м² для женщин.
Первичный комбинированный результат определялся как смерть от сердечно-сосудистых заболеваний или ухудшение сердечной недостаточности в течение периода наблюдения 4,7 года.
Ученые выяснили, что более медленная скорость походки была независимо связана с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых патологий или ухудшением сердечной недостаточности. Сила хвата руки и индекс скелетных мышц конечностей не показали значимой связи.
По словам ученых, такой дифференцированный анализ нескольких мышечных параметров помогает определить, какой из них наиболее важен с клинической точки зрения. Так, оценка мышечной функции в отношении перемещения человека в пространстве оказалась более важной для прогнозирования риска неблагоприятных исходов сердечно-сосудистых заболеваний, чем оценка мышечной силы и массы.