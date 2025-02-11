Ученые научились по-новому прогнозировать исход сердечной недостаточности

Ученые изучили прогностическое влияние скорости походки, силы рукопожатия и индекса скелетных мышц конечностей на сердечно-сосудистые исходы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

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У ч е н ы е и з Ц е н т р а к о м п л е к с н о й с е р д е ч н о й н е д о с т а т о ч н о с т и в у н и в е р с и т е т с к о й к л и н и к е В ю р ц б у р г а в Г е р м а н и и п о д р у к о в о д с т в о м д о к т о р а м е д и ц и н ы В л а д и м и р а Ц е й к и п р о в е л и п р о с п е к т и в н о е к о г о р т н о е и с с л е д о в а н и е с у ч а с т и е м 2 0 5 в з р о с л ы х п а ц и е н т о в ( с м е д и а н н ы м в о з р а с т о м 6 6 л е т , 2 2 % ж е н щ и н ) , с т р а д а ю щ и х с т а б и л ь н о й х р о н и ч е с к о й н е д о с т а т о ч н о с т ь ю , у к о т о р ы х р а н е е б ы л а д и а г н о с т и р о в а н а в ы р а ж е н н а я с н и ж е н н а я ф р а к ц и я в ы б р о с а л е в о г о ж е л у д о ч к а , – рассказывает Medscape.

Низкая физическая работоспособность определялась как скорость походки менее 0,8 м/с, низкая мышечная масса – как максимальная сила рукопожатия менее 27 кг для мужчин и менее 16 кг для женщин, а низкая мышечная масса – как индекс аппендикулярных скелетных мышц менее 7,0 кг/м² для мужчин и менее 5,5 кг/м² для женщин.

Первичный комбинированный результат определялся как смерть от сердечно-сосудистых заболеваний или ухудшение сердечной недостаточности в течение периода наблюдения 4,7 года.

Ученые выяснили, что более медленная скорость походки была независимо связана с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых патологий или ухудшением сердечной недостаточности. Сила хвата руки и индекс скелетных мышц конечностей не показали значимой связи.

По словам ученых, такой дифференцированный анализ нескольких мышечных параметров помогает определить, какой из них наиболее важен с клинической точки зрения. Так, оценка мышечной функции в отношении перемещения человека в пространстве оказалась более важной для прогнозирования риска неблагоприятных исходов сердечно-сосудистых заболеваний, чем оценка мышечной силы и массы.