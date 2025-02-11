Разработан новый способ получения биоразлагаемого материала для имплантов

Новый способ получения биоразлагаемых полиэфиров для производства имплантов разработали и запатентовали химики Самарского политеха (СамГТУ). Ученые использовали дополнительный компонент, который сделал материал менее кристалличным, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

" Н а у ч н ы й к о л л е к т и в к а ф е д р ы " Т е х н о л о г и я о р г а н и ч е с к о г о и н е ф т е х и м и ч е с к о г о с и н т е з а " С а м а р с к о г о п о л и т е х а р а з р а б о т а л н о в ы й с п о с о б п о л у ч е н и я б и о р а з л а г а е м ы х п о л и э ф и р о в - в и д п о л и м е р о в с о с л о ж н о э ф и р н о й г р у п п о й . Н а о т к р ы т и е п о л у ч е н п а т е н т " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как рассказали в Минобрнауки, научный коллектив СамГТУ взял за основу известный двухстадийный способ получения сложных полиэфиров, но добавил в него дополнительный ингредиент с тремя функциональными группами. Им стала яблочная кислота, которая позволила улучшить физико-химические и механические свойства полиэфира.

" Я б л о ч н а я к и с л о т а - д в у х о с н о в н а я г и д р о к с и к а р б о н о в а я к и с л о т а . З а с ч е т ф у н к ц и о н а л ь н ы х г р у п п п о з в о л я т " п е р е н а с т р о и т ь " п о л у ч е н н ы й п о л и э ф и р , с н и з и в с т е п е н ь к р и с т а л л и ч н о с т и и п о в ы с и в г и д р о ф и л ь н о с т ь м а т е р и а л а " , - п р и в е л и в М и н о б р н а у к и с л о в а с т а р ш е г о п р е п о д а в а т е л я к а ф е д р ы " Т е х н о л о г и я о р г а н и ч е с к о г о и н е ф т е х и м и ч е с к о г о с и н т е з а " С а м Г Т У Н а т а л ь и И л ь и ч е в о й .

Она подчеркнула, что к полимерам медицинского назначения предъявляются строгие требования. Среди них высокая чистота и однородность материала, способность выдерживать стерилизующую обработку и отсутствие раздражающего, токсического воздействия на живые организмы. Разработка самарских ученых этим требованиям соответствует.