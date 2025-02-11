Ученые нашли новое слабое место рака легких

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы нашли новую уязвимость у рака легких. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

© Газета.Ru

Рак легких остается одной из самых смертоносных форм рака, часто рецидивирующей и устойчивой к терапии.

Команда сосредоточилась на изучении рака, вызванного мутацией в гене ALK, которая приводит к образованию аномального белка, подпитывающего опухоль. Специалисты выявили метаболический фермент GUK1, играющий ключевую роль в росте раковых клеток при некоторых формах легочного рака.

« М ы о б н а р у ж и л и , ч т о G U K 1 п о м о г а е т р а к о в ы м к л е т к а м п р о и з в о д и т ь м о л е к у л ы , н е о б х о д и м ы е д л я и х р о с т а и в ы ж и в а н и я » , — о б ъ я с н и л с о а в т о р и с с л е д о в а н и я Х а й м е Ш н а й д е р .

Используя мышиные модели и человеческие раковые клетки, исследователи выяснили, что отключение GUK1 значительно замедляет рост опухоли. Это указывает на то, что раковые клетки с мутацией ALK становятся зависимыми от этого фермента.

Ученые также обнаружили повышенный уровень GUK1 при других подтипах рака легких, что предполагает его роль в развитии заболевания, вызванного различными генетическими дефектами.