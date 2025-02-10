Ученые нашли связь между колебаниями уровня холестерина и риском слабоумия

Австралийские исследователи обнаружили, что у пожилых людей, чей уровень холестерина существенно меняется с течением времени, риск развития деменции повышается сразу на 60%. Результаты научной работы опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

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Автор исследования Чжэнь Чжоу из Университета Монаша отметил, что отслеживание динамики уровня холестерина может стать важным биомаркером для раннего выявления людей с повышенным риском когнитивных расстройств.

В рамках исследования учёные проанализировали данные 9846 человек старше 70 лет без признаков деменции. Уровень холестерина измерялся ежегодно в течение трёх лет, после чего участники наблюдались ещё около пяти с половиной лет. У тех, чьи показатели холестерина варьировались сильнее всего, риск развития деменции оказался на 60% выше по сравнению с группой с минимальными колебаниями.

Особое внимание уделялось уровню «плохого» холестерина (ЛПНП), который показал наиболее значимую связь с риском слабоумия. Учёные рекомендуют регулярно контролировать уровень холестерина, поскольку это может помочь своевременно принять меры для профилактики когнитивных нарушений.