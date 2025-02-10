Ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на принятие решений

Британские ученые из Бирмингемского и Манчестерского университетов пришли к выводу, что загрязнение воздуха твердыми частицами нарушает важные когнитивные функции человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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В ходе эксперимента участники подвергались воздействию загрязненного воздуха (с использованием дыма свечей) или чистого воздуха. Через четыре часа после воздействия когнитивные способности добровольцев протестировали.

Результаты показали, что загрязнение воздуха ухудшает избирательное внимание (способность сосредотачиваться на важном) и распознавание эмоций, но не влияет на рабочую память.

Ученые предполагают, что причиной может быть воспаление, вызванное загрязнением воздуха. Это особенно актуально для жителей городов, где уровень загрязнения часто превышает нормы.

Исследование также показало, что социально-эмоциональное познание — способность распознавать эмоции и вести себя социально приемлемо — страдает из-за загрязнения. Это может повлиять на взаимодействие людей в повседневной жизни.