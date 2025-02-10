Ученые совершили прорыв в разработке вакцины от сальмонеллеза

Американские ученые из Университета Флориды добились прорыва в разработке вакцины от сальмонеллеза — одной из наиболее опасных пищевых инфекций. Исследование опубликовано в научном журнале Infection and Immunity (IAI).

Сальмонеллез часто передается через зараженную пищу, воду или контакт с инфицированными животными. Особую опасность инфекция представляет для детей до пяти лет, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий усугубляют проблему.

Команда использовала инновационный метод доставки вакцины с помощью малых внеклеточных везикул (sEV).

Эти крошечные частицы производятся клетками и переносят бактериальные белки, стимулируя иммунный ответ без введения живых бактерий. Вакцину тестировали на мышах, вводя ее через нос. Эксперименты показали, что у животных вырабатывались антитела, обеспечивающие защиту от нетифозных штаммов сальмонеллы.

« Э т о и с с л е д о в а н и е п о д ч ё р к и в а е т п о т е н ц и а л s E V к а к б е з о п а с н о г о и э ф ф е к т и в н о г о с п о с о б а д о с т а в к и в а к ц и н » , — о т м е т и л в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я М а р и о л а Ф е р р а р о .

Следующие шаги ученых — изучение роли sEV в иммунной системе и их преимуществ перед традиционными методами вакцинации.