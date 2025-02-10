Найдена новая польза куркумы

Американские ученые из Техасского университета A&M предложили новый способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, используя куркумин — соединение, придающее куркуме ярко-желтый цвет. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Супербактерии, такие как MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк), представляют серьезную угрозу для здоровья. Они устойчивы к большинству антибиотиков, что делает лечение инфекций крайне сложным.

Команда использовала метод фотодинамической инактивации, при котором куркумин, выступающий в роли фотосенсибилизатора, активируется светом. Это приводит к образованию активных форм кислорода, которые разрушают бактерии изнутри.

Эксперименты на штаммах Staphylococcus aureus показали, что после обработки куркумином и светом бактерии становятся более уязвимыми к антибиотикам.

« Э т о т м е т о д п о з в о л я е т с н и з и т ь б а к т е р и а л ь н у ю г е т е р о г е н н о с т ь , ч т о у п р о щ а е т п о д б о р э ф ф е к т и в н о й д о з ы а н т и б и о т и к о в » , — о б ъ я с н и л д о к т о р В а н д е р л е й Б а н ь я т о , с т а р ш и й а в т о р и с с л е д о в а н и я .

Куркумин также привлекателен своей доступностью и низкой стоимостью, что делает метод перспективным для применения в развивающихся странах и военной медицине. Ученые надеются, что их открытие станет шагом к преодолению глобальной проблемы устойчивости к антибиотикам, которая ежегодно уносит миллионы жизней.