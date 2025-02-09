Ученые разработали средство, которое вернет волосы после облысения

Учёные разработали таблетки для лечения облысения . Они уже проходят клиническое испытание, чтобы разработчики могли убедиться в его безопасности и эффективности. Если результаты окажутся успешными, этот препарат спасёт миллионы человек с андрогенной алопецией. Это самый распространённый тип облысения у межчин. Поэтому на новое средство возлагают большие надежды.

Что известно о лекарстве

Это негормональные таблетки VDPHL01. Разработчик — американская компания Veradermics.

Нюансы пока не раскрывают, но клинический профессор дерматологии доктор Нил Садик заверил, что у препарата не должно быть побочных эффектов. Это важное уточнение, так у уже существующих средств они есть.

Например, одобренное в Америке средство может привести к эректильной дисфункции, снижении либидо и суицидальным мыслям.

Предварительные данные второй фазы клинических испытаний VDPHL01 показали, что волосы могут начать расти уже через два месяца с начала лечения.

Что такое андрогенная алопеция

Этот тип облысения поражает преимущественно верхнюю и переднюю части волос.

Выпадение может происходить по двум сценариям:

мужскому — это залысины спереди, на макушке и темени или даже всего вместе сразу;

женскому — как правило, волосы становятся тоньше по всей голове.

При появлении первых залысин специалисты рекомендуют пройти трихоскопию — компьютерную диагностику волос и кожи головы.

Дальше врач подберёт необходимое лечение из тех, которые уже используются сейчас. Подробнее рассказали здесь.