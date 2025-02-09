Ученые нашли новые свойства коллагена

Коллаген, самый распространенный белок в организме, долгое время считался предсказуемым структурным компонентом тканей. Однако новое исследование, опубликованное в журнале ACS Central Science, показало, что разнообразие коллагена может быть больше, чем считалось ранее.

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Исследователи использовали передовую криоэлектронную микроскопию (крио-ЭМ) для определения атомной структуры упакованной сборки коллагена, которая отличается от традиционно принятой правозакрученной суперспирали.

« Д е с я т и л е т и я м и м ы п р е д п о л а г а л и , ч т о т р о й н ы е с п и р а л и к о л л а г е н а в с е г д а с л е д у ю т с т р о г о й с т р у к т у р н о й п а р а д и г м е . Н а ш и р е з у л ь т а т ы п о к а з ы в а ю т , ч т о с б о р к и к о л л а г е н а м о г у т п р и н и м а т ь б о л е е ш и р о к и й д и а п а з о н к о н ф о р м а ц и й , ч е м с ч и т а л о с ь р а н е е » , — п о я с н и л п р о ф е с с о р х и м и и и б и о и н ж е н е р и и Д ж е ф ф р и Х а р т г е р и н к и з Университета Райса в США.

Новая конформация коллагена

Чтобы исследовать сборку коллагена на атомном уровне, исследователи разработали систему самоорганизующихся пептидов на основе коллагеноподобного региона C1q, ключевого иммунного белка, и проанализировали их структуру посредством крио-ЭМ.

Визуализация биомолекул выявила отклонение от канонической правозакрученной суперспирали.

Это означает, что гидроксипролин в коллагене может находиться между соседними спиралями, образуя симметричные гидрофобные полости. Проще говоря, коллаген оказался молекулярно сложнее, чем о нем думали.

« О т с у т с т в и е с у п е р с п и р а л ь н о г о з а к р у ч и в а н и я д е л а е т в о з м о ж н ы м и м о л е к у л я р н ы е в з а и м о д е й с т в и я , р а н е е н е н а б л ю д а в ш и е с я в к о л л а г е н е » , — п о д т в е р д и л а б ы в ш а я а с п и р а н т к а Х а р т г е р и н к а Т р е й с и Ю .

Значение для медицины и биоматериалов

Коллаген — это не просто структурный белок, он играет важную роль в клеточной сигнализации, иммунной функции и восстановлении тканей. Более глубокое понимание его структурной изменчивости коллагена открывает перспективы в изучении заболеваний, при которых нарушается сборка коллагена, включая синдром Элерса-Данлоса, фиброз и некоторые виды рака, а также закладывает основу для инноваций в области биоматериалов и регенеративной медицины.

Прорыв крио-ЭМ в структурной биологии

Несмотря на повсеместность коллагена в биологии человека, глубокое изучение его структур с высоким разрешением оставалось сложной задачей. Традиционные методы, такие как рентгеновская кристаллография и волоконная дифракция, дают ценную информацию, но не могут запечатлеть упаковку коллагена в сложных сборках. Крио-ЭМ преодолела эти ограничения, позволив исследовательской группе визуализировать сложную архитектуру коллагена в новых деталях.