Как смартфоны, планшеты и ТВ влияют на развитие речи у маленьких детей

Педиатры не рекомендуют давать гаджеты с экранами и включать телевизор детям до двух лет и советуют лишь ограниченное и контролируемое использование для более старших малышей.

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Новое исследование проводилось в 19 латиноамериканских странах среди семей с различным социально-экономическим статусом, пишет Medical Xpress. В работе, которая вышла в журнале PLOS ONE, ученые анализировали данные 1878 малышей в возрасте от 12 до 48 месяцев. Участники оценивались с помощью анкет, заполненных родителями.Время, проведенное детьми перед экранами, незначительно варьировалось в зависимости от национальности и социально-экономического статуса, но дети из семей с более низким меньше контактировали с книгами и образовательными ресурсами.

Были обнаружены негативные связи между экранным временем и развитием языковых навыков. Особенно если дети смотрели телевизор или он много времени работал фоном. Более высокая экранная нагрузка была связана с меньшим лексическим разнообразием и поздним освоением языка. Напротив, контакт с книгами и совместная деятельность с взрослыми с языковыми навыками связаны положительно. Связи между использованием экранов и моторным развитием не обнаружено.