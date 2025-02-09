Стало известно, каких витаминов чаще всего не хватает жителям России
В России, вне зависимости от возраста и региона проживания, на протяжении всего года наблюдается недостаток множества микронутриентов, таких как витамины D, E, A и группы B. Эти выводы были сделаны в рамках крупного исследования, проведенного ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".
Почти каждый второй ребенок и каждый четвертый взрослый в стране испытывают дефицит трех и более витаминов одновременно. Лишь 14 % зрелых людей и 17 % ребят старше 4 лет получают все необходимое и в достаточном количестве.
Кроме того, эпидемиологические исследования выявили нехватку в рационе россиян важных минералов и микроэлементов, включая железо (что особенно актуально для беременных женщин и маленьких детей, так как может привести к развитию железодефицитной анемии), йод (необходим детям в период активного формирования ЦНС, иначе возможны расстройства нервной системы и умственная отсталость), а также цинк (дефицит которого у малышей может вызывать анемию, дистрофию и атопический дерматит).
Причинами являются не только недостаточное качество рациона, но и такие факторы, как нестабильный аппетит, скачки роста и эмоциональные колебания, а также стрессовые ситуации. Несмотря на это, крайне важно обеспечивать ребенку сбалансированное питание, включая назначение врачом необходимых витаминных комплексов.
Научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", академик РАМН, профессор и доктор медицинских наук Виктор Тутельян подчеркивает:
- Неправильное питание в раннем детстве ведет к задержке физического и нервно-психического развития, проблемам с иммунной системой, функциональным нарушениям пищеварения, заболеваниям обмена веществ, а также сокращению ожидаемой продолжительности жизни примерно на 2,5 года.
За последние 10-15 лет в России ситуация улучшилась благодаря внедрению обогащенных микронутриентами продуктов и биологически активных добавок. Однако проблема до конца не решена.
Виктор Тутельян добавил:
- Укрепив иммунитет и устойчивость организма к негативному воздействию внешней среды, мы должны помнить, что существует не один, а целых 12 жизненно важных витаминов, а также множество микроэлементов и минералов, которые необходимы. Важно избегать как недостатка, так и избытка этих элементов.
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