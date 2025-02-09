Стало известно, каких витаминов чаще всего не хватает жителям России

В России, вне зависимости от возраста и региона проживания, на протяжении всего года наблюдается недостаток множества микронутриентов, таких как витамины D, E, A и группы B. Эти выводы были сделаны в рамках крупного исследования, проведенного ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

Почти каждый второй ребенок и каждый четвертый взрослый в стране испытывают дефицит трех и более витаминов одновременно. Лишь 14 % зрелых людей и 17 % ребят старше 4 лет получают все необходимое и в достаточном количестве.

Кроме того, эпидемиологические исследования выявили нехватку в рационе россиян важных минералов и микроэлементов, включая железо (что особенно актуально для беременных женщин и маленьких детей, так как может привести к развитию железодефицитной анемии), йод (необходим детям в период активного формирования ЦНС, иначе возможны расстройства нервной системы и умственная отсталость), а также цинк (дефицит которого у малышей может вызывать анемию, дистрофию и атопический дерматит).

Причинами являются не только недостаточное качество рациона, но и такие факторы, как нестабильный аппетит, скачки роста и эмоциональные колебания, а также стрессовые ситуации. Несмотря на это, крайне важно обеспечивать ребенку сбалансированное питание, включая назначение врачом необходимых витаминных комплексов.

Научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", академик РАМН, профессор и доктор медицинских наук Виктор Тутельян подчеркивает:

- Н е п р а в и л ь н о е п и т а н и е в р а н н е м д е т с т в е в е д е т к з а д е р ж к е ф и з и ч е с к о г о и н е р в н о - п с и х и ч е с к о г о р а з в и т и я , п р о б л е м а м с и м м у н н о й с и с т е м о й , ф у н к ц и о н а л ь н ы м н а р у ш е н и я м п и щ е в а р е н и я , з а б о л е в а н и я м о б м е н а в е щ е с т в , а т а к ж е с о к р а щ е н и ю о ж и д а е м о й п р о д о л ж и т е л ь н о с т и ж и з н и п р и м е р н о н а 2 , 5 г о д а .

За последние 10-15 лет в России ситуация улучшилась благодаря внедрению обогащенных микронутриентами продуктов и биологически активных добавок. Однако проблема до конца не решена.

Виктор Тутельян добавил:

- У к р е п и в и м м у н и т е т и у с т о й ч и в о с т ь о р г а н и з м а к н е г а т и в н о м у в о з д е й с т в и ю в н е ш н е й с р е д ы , м ы д о л ж н ы п о м н и т ь , ч т о с у щ е с т в у е т н е о д и н , а ц е л ы х 1 2 ж и з н е н н о в а ж н ы х в и т а м и н о в , а т а к ж е м н о ж е с т в о м и к р о э л е м е н т о в и м и н е р а л о в , к о т о р ы е н е о б х о д и м ы . В а ж н о и з б е г а т ь к а к н е д о с т а т к а , т а к и и з б ы т к а э т и х э л е м е н т о в .

Ранее эндокринолог назвал типичные ошибки в меню при снижении веса.