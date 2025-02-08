Ученые назвали неожиданную пользу глистов

Международная группа ученых обнаружила, что частицы, выделяемые кишечными паразитами, способны уменьшить воспаление при заболеваниях кишечника. В ходе четырехлетнего исследования было установлено, что внеклеточные везикулы, вырабатываемые паразитическим червем Ascaris suum, значительно снижают воспалительные процессы у мышей, страдающих колитом. Работа опубликована в журнале Journal of Extracellular Vesicles (JEV).

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Воспалительные заболевания кишечника — это группа хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, характеризующихся стойким воспалением. К ним относятся, например, язвенный колит — воспаление слизистой оболочки толстой кишки, которое может вызывать боль в животе, диарею и другие неприятные симптомы.

Исследование проводилось в сотрудничестве с профессором Петером Найсумом из Орхусского университета в Дании. Датская команда провела лабораторные эксперименты, которые показали, что внеклеточные везикулы паразита — микроскопические пузырьки, которые выделяются его клетками — снижают воспаление, воздействуя на определенные клетки крови. Затем образцы везикул были отправлены в Австралию, где ученые протестировали их на 130 мышах с колитом. Результаты подтвердили значительное улучшение состояния животных.

По словам одного из авторов исследования, доктора Фарука Шарифпура из Австралийского института тропического здоровья и медицины при Университете Джеймса Кука, результаты эксперимента могут стать основой для разработки новых терапевтических подходов к лечению хронических воспалительных заболеваний.

« В н а у к е н е л ь з я б ы т ь у в е р е н н ы м в р е з у л ь т а т а х д о п р о в е д е н и я э к с п е р и м е н т о в , — о т м е т и л д о к т о р Ш а р и ф п у р . — Н е к о т о р ы е в е щ е с т в а д е м о н с т р и р у ю т х о р о ш и й э ф ф е к т в л а б о р а т о р н ы х у с л о в и я х , н о н е р а б о т а ю т в ж и в ы х о р г а н и з м а х . О д н а к о в д а н н о м с л у ч а е м ы у в и д е л и р е а л ь н ы е у л у ч ш е н и я » .

Следующий шаг ученых— выяснить механизмы воздействия везикул на организм и разработать их синтетический аналог. По словам Шарифпура, в перспективе такие везикулы могут использоваться не только для лечения кишечных заболеваний, но и для терапии других воспалительных заболеваний, таких как артрит и диабет второго типа.