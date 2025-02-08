Что представляет собой вакцина от рака, каким образом задействована мРНК- технология, каков механизм действия препарата? На эти вопросы "Российской газете" ответила генеральный директор ФНКЦ физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина ФМБА России, специалист в области молекулярной генетики и иммунологии, член-корреспондент РАН Мария Лагарькова.

« Н а у ч н ы е организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы. Наши препараты являются персонифицированными терапевтическими (то есть лечебными, не профилактическими) онковакцинами, направленными на активацию клеточного иммунного ответа пациента против опухоли. Такие вакцины называют еще "неоантигенными"».

Поясните, пожалуйста, что такое "антигены" и какова их роль?

Мария Лагарькова: Что такое неоантигены? Известно, что опухолевые клетки - это клетки человеческого организма, которые получили возможность бесконтрольно размножаться, потому что в них произошли мутации в определенных генах. Эти мутации как раз и определяют индивидуальность каждой опухоли, они разнообразные не только у разных типов рака, но и у одного и того же типа опухоли у других пациентов. Это и определяет персонифицированность подхода. Как раз продукты (белки) мутированных генов получили название "неоантигены".

Наша задача - направить иммунную систему организма на уничтожение тех клеток, в которых имеется мутация, и при этом не затронуть здоровые клетки. Поэтому мы вводим неоантигены (тот участок, который содержит мутацию), чтобы они распознались иммунной системой и активировали ее.

Неоантигены можно вводить, используя разные "носители". Уникальность наших вакцин состоит не только в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов, но и в способе их доставки в организм. Способ доставки также определяется индивидуально для каждого пациента: это могут быть химически синтезированные пептиды с веществами, усиливающими иммунный ответ (так называемые адъюванты), пептиды, упакованные в наночастицы для облегчения их доставки в клетки.

Кроме того, неоантигены также могут доставляться и в виде мРНК. Все эти технологии в нашем распоряжении.

Будет ли это персонализированный препарат или более универсальный, и для каких видов рака?

Мария Ларькова: Как я уже говорила, мы используем персонифицированный подход.

Но хочу отметить: это совершенно не означает, что он предпочтительнее, чем стандартные методы терапии - лучевая, биологическая и химиотерапия, которые сегодня также активно развиваются и показывают хорошие результаты.

Дело, повторю еще раз, в индивидуальности опухоли у каждого конкретного пациента. Это означает, что универсального лекарства в онкологии не будет. Главное направление - правильное сочетание персонифицированного подхода и стандартных методов терапии.

При этом большинство моих коллег считают, что применить персонифицированный подход, изготовить онковакцину теоретически можно для любого типа опухоли.

На какой стадии сейчас создание онковакцины? Когда начнутся клинические исследования на людях и первые пациенты смогут получить такое лечение?

Мария Ларькова: Наш портфель разработок включает три типа рака: колоректальный рак, глиобластому и меланому. Трехлетний цикл доклинических исследований был успешно проведен на модели колоректального рака у экспериментальных животных, чтобы доказать, что и сами эти вакцины, и персонифицированный подход в принципе работоспособны. И, главное, безопасны для пациента! Этому мы уделяем огромное внимание.

Благодаря тому, что в прошлом году по инициативе ФМБА был принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже в этом году надеемся начать применять вакцину против колоректального рака у пациентов.

Также на продвинутой стадии находятся доклинические исследования онковакцин против меланомы и глиобластомы.