Назван фрукт, улучшающий чувствительность к инсулину

Ученые из Иллинойсского технологического института установили, что употребление манго повышает чувствительность организма к инсулину и повышает активность гена, регулирующего антиоксидантную защиту организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

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Ученым давно известно, что манго богат клетчаткой и другими биоактивными веществами, способствующими нормализации уровня холестерина в крови и улучшающими работу кишечной флоры. Этот фрукт также обладает антиоксидантными свойствами, которые противодействуют окислительному стрессу и замедляют старение клеток.

В ходе нового исследования научный коллектив решил выяснить, может ли манго стать эффективным помощником в борьбе с сахарным диабетом. Результаты показали, что потребление этого фрукта дважды в день в течение четырех недель привело к снижению уровня инсулина. Кроме того, манго усилило антиоксидантную защиту организма участников.

Ученые объяснили, что патология, при наличии которой клетки организма перестают должным образом реагировать на гормон инсулин (переносящий сахар из крови в клетки), называется инсулинорезистентностью. Неспособность инсулина правильно распределить объем поступающей глюкозы приводит к ее накоплению в крови, а позже — к сахарному диабету.

Исследователи добавили, что потребление манго также усилило экспрессию гена, регулирующего антиоксидантную защиту организма, — способность справляться с воспалением. Именно слабо выраженное хроническое воспаление связано с резистентностью к инсулину и отрицательным влиянием на уровень сахара в крови.