Ученые из Медицинского центра Кека при Университете Южной Калифорнии установили, что у стройных алкоголиков без гипертонии и диабета с меньшей вероятностью разовьются заболевания печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Они предоставили доступ к своей медицинской информации, а также сообщили, как часто употребляют алкоголь и в каких количествах. Ученые изучили корреляцию между злоупотреблением алкоголем, отдельными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и случаями значительного фиброза печени. Фиброз печени — это рубцевание органа, которое может привести к его отказу.

Под злоупотреблением алкоголем понималось употребление 1,5 порций алкоголя в день для женщин (20 граммов) и двух порций в день для мужчин (30 граммов).

Исследователи обнаружили, что у заядлых алкоголиков с диабетом или большой окружностью талии (около 89 см у женщин и 102 см у мужчин) вероятность развития тяжелой формы фиброза печени повышалась в 2,4 раза, а у лиц с высоким кровяным давлением — в 1,8 раза.

Также выяснилось, что два других фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний — высокий уровень триглицеридов (повышенный уровень жиров в крови) и низкий уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности, или «хорошего» холестерина) — в меньшей степени связаны с заболеваниями печени.