Исследователи научились быстро выявлять гербицид в свежевыжатых соках

Ученые разработали тест-полоски для быстрого выявления гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в свежевыжатых соках. Это вещество широко используется в сельском хозяйстве для опрыскивания злаков и плодовых деревьев, поэтому вместе с зерновыми, фруктами, овощами, а также соками оно может попадать в организм человека, для которого в высоких концентрациях представляет опасность. Высокочувствительная тест-система позволяет менее чем за 20 минут выявлять концентрации 2,4-Д, даже в 150 раз более низкие, чем предельно допустимые. Поэтому разработка будет полезна для высокоточного экспресс-анализа пищевых продуктов на производствах. Исследование проведено в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда. Результаты работы опубликованы в Journal of Food Composition and Analysis.

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В сельском хозяйстве широко используются пестициды — вещества, подавляющие рост сорняков, а также уничтожающие насекомых-вредителей и патогенные микроорганизмы. Один из самых популярных препаратов — 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д). Ее используют для обработки зерновых культур, плодовых деревьев и даже газонной травы. Кроме того, эксперименты показали, что опрыскивание 2,4-Д увеличивает срок хранения плодов цитрусовых. Однако гербицид имеет и негативные эффекты — попав в избытке в организм человека, 2,4-Д может способствовать развитию опухолей, а также нарушить работу эндокринной и половой систем. Из-за этого в пищевых продуктах — зерновых, фруктах, ягодах, овощах, свежевыжатых соках, а также молоке, яйцах и мясе — количество 2,4-Д не должно превышать безопасные концентрации.

Существующие методы обнаружения пестицидов, в том числе 2,4-Д, сложны и требуют дорогостоящего оборудования, поэтому исследователи стремятся создать быстрые и простые, но при этом высокочувствительные тест-системы.

Ученые из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (Москва) разработали инструмент для выявления 2,4-Д в свежевыжатых соках, который представляет собой экспресс-систему, похожую по принципу работы на тесты для определения беременности.

В систему входят мембранный композит (тест-полоска) с нанесенными зонами для связывания реагентов, антитела к 2,4-Д и модифицированные золотые наночастицы. При проведении анализа в пробу (образец сока) погружают конец тест-полоски. Это вызывает взаимодействие иммунореагентов — антител с возможным 2,4-Д в образце — и их движение вдоль мембран под действием капиллярных сил. В результате через 10–15 минут наблюдается окрашивание или обеих зон связывания (если пестицида в пробе нет), или одной контрольной зоны (если присутствующий в пробе пестицид связался с антителами и помешал образованию окрашенного комплекса в аналитической зоне).

« М е м б р а н а и с х о д н о н е о к р а ш е н н а я . П о н е й с ф р о н т о м ж и д к о с т и д в и ж у т с я о к р а ш е н н ы е з о л о т ы е ч а с т и ц ы . В о п р е д е л е н н о м у ч а с т к е м е м б р а н ы о н и л и б о с в я з ы в а ю т с я , о к р а ш и в а я е е , л и б о п е р е х о д я т в к о н е ч н у ю в п и т ы в а ю щ у ю м е м б р а н у . Т а к а я с и с т е м а о ч е н ь у д о б н а т е м , ч т о с е е п о м о щ ь ю к а ч е с т в е н н ы й р е з у л ь т а т — н а л и ч и е и л и о т с у т с т в и е п е с т и ц и д а — м о ж н о о ц е н и т ь в и з у а л ь н о , б е з к а к и х - л и б о п р и б о р о в . Е с л и ж е н у ж н о о п р е д е л и т ь т о ч н у ю к о н ц е н т р а ц и ю 2 , 4 - Д , н а п р и м е р п р и п р о в е р к е к а ч е с т в а п р о д у к ц и и н а п р о и з в о д с т в е , м о ж н о о т с к а н и р о в а т ь т е с т - п о л о с к у п о с л е т е с т и р о в а н и я и п о и н т е н с и в н о с т и о к р а ш и в а н и я в ы ч и с л и т ь к о н ц е н т р а ц и ю п е с т и ц и д а » , — р а с с к а з ы в а е т п е р в ы й а в т о р с т а т ь и , Е л е н а З в е р е в а , с т а р ш и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к л а б о р а т о р и и и м м у н о б и о х и м и и Ф И Ц б и о т е х н о л о г и и Р А Н .

Исследователи протестировали предложенную систему на образцах свежевыжатого сока из апельсинов, винограда и кабачков. Весь процесс подготовки проб и анализа занял не более 20 минут и позволил определить 2,4-Д в очень низких концентрациях — 0,2 нанограмм в миллилитре. Согласно требованиям ВОЗ, количество 2,4-Д в питьевой воде не должно превышать 30 нанограмм в миллилитре, а во фруктах и ягодах — 10–100 микрограмм на килограмм в зависимости от растения. Поскольку допустимые уровни этого пестицида в пищевых продуктах в сотни раз выше, чем чувствительность системы, ее можно будет использовать для проведения любых анализов.