Ученые предупредили о негативном свойстве «хорошего» холестерина

«Хороший» холестерин считается полезным для здоровья. Однако новое исследование показало, что не всё так просто. Этот тип холестерина может быть связан с одним из заболеваний глаз, говорится в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology.

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Эксперты в ходе проведения нового исследования использовали данные 400 229 человек в возрасте от 40 до 69 лет из UK Biobank Study. За их здоровьем наблюдали в течение 14 лет. У 6868 (почти 2%) из них развилась за это время глаукома.

Результаты анализа крови участников продемонстрировали, что более высокие уровни «хорошего» холестерина связаны были с повышенным риском глаукомы, а вот более высокие уровни «плохого» холестерина, общего холестерина и триглицеридов — с более низким риском.

У людей с самым высоким уровнем холестерина ЛПВП в крови риск возникновения глаукомы оказался на 10% выше, чем у людей с самым низким уровнем этого вида холестерина. И каждое повышение показателя связано было с повышением риска на 5%.

Те, у кого были самые высокие уровни «плохого» холестерина и триглицеридов, имели на 8% и 14% соответственно меньше шансов на развитие глаукомы, чем люди с самыми низкими показателями этих веществ. Каждое увеличение количества холестерина ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов снижало риски на 4%, 3% и 4% соответственно.

Однако всё это наблюдалось лишь у тех, кому было больше 55 лет. При этом у людей в возрасте 40−55 лет подобного не было.

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