Стало известно, почему антибиотики могут быть неэффективны

Швейцарские ученые проанализировали работу антибиотиков против инфекций, вызванных сальмонеллой, на мышах и лабораторных моделях. Они обнаружили, что препараты иногда не работают не из-за устойчивых бактерий, а из-за долгого роста микроорганизмов в условиях нехватки питательных веществ. Антибиотики плохо действуют на медленно растущие бактерии, поэтому почти вся популяция сальмонеллы может пережить лечение. В будущем результаты позволят разработать новые методы терапии бактериальных инфекций. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Антибиотики — основной способ борьбы с бактериальными инфекциями. Они убивают микроорганизмы или останавливают их рост, позволяя иммунной системе завершить работу. Однако некоторые бактерии вырабатывают устойчивость к препаратам, из-за чего они становятся неэффективными.

Иногда бактерии не обладают устойчивостью, но лечение все равно не помогает. Один из таких случаев — инфекции, вызванные сальмонеллой. Эти бактерии могут вызывать брюшной тиф и другие опасные заболевания. Долгое время считалось, что действию антибиотиков не поддается небольшая группа персистеров — «спящих» и временно неактивных бактерий.

Швейцарские ученые решили выяснить, что мешает антибиотикам действовать на бактерии сальмонелл. Для этого они проанализировали процесс очищения тканей от лекарства у мышей, инфицированных сальмонеллой, и у лабораторных моделей, имитирующих ткани человека.

Оказалось, что антибиотики не работают из-за медленного роста бактерий, а не из-за персистеров. Во время инфекции организм использует один из своих защитных механизмов и ограничивает доступ бактерий к питательным веществам. У этого действия есть побочный эффект: бактерии начинают расти медленно, а большинство антибиотиков плохо действует на такие клетки. Они рассчитаны на уничтожение активно размножающихся бактерий, и, если те замедляют рост, лекарства становятся менее эффективными. Вероятно, то же самое относится к другим бактериальным патогенам.

Также ученые отследили действие антибиотиков на отдельные бактерии в режиме реального времени. Они обнаружили, что практически вся популяция сальмонеллы способна пережить лечение в течение длительного периода.

« Т р а д и ц и о н н ы е т е с т ы а н т и б и о т и к о в н е д о о ц е н и в а ю т к о л и ч е с т в о в ы ж и в ш и х б а к т е р и й . О н и л о ж н о п р е д п о л а г а ю т н а л и ч и е с в е р х у с т о й ч и в ы х ш т а м м о в , к о т о р ы х н а с а м о м д е л е н е с у щ е с т в у е т » , — о б ъ я с н и л Д ж о з е ф Ф а н у с , п е р в ы й а в т о р и с с л е д о в а н и я и з Б а з е л ь с к о г о у н и в е р с и т е т а , Ш в е й ц а р и я .

В будущем новые данные позволят разработать более точные методы анализа работы антибиотиков и создать эффективную терапию трудноизлечимых инфекций.