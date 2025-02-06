Антибиотики могут быть неэффективны из-за медленного роста бактерий

Швейцарские ученые проанализировали работу антибиотиков против инфекций, вызванных сальмонеллой, на мышах и лабораторных моделях. Они обнаружили, что препараты иногда не работают не из-за устойчивых бактерий, а из-за долгого роста микроорганизмов в условиях нехватки питательных веществ. Антибиотики плохо действуют на медленно растущие бактерии, поэтому почти вся популяция сальмонеллы может пережить лечение. В будущем результаты позволят разработать новые методы терапии бактериальных инфекций. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Стало известно, почему антибиотики могут быть неэффективны
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Антибиотики — основной способ борьбы с бактериальными инфекциями. Они убивают микроорганизмы или останавливают их рост, позволяя иммунной системе завершить работу. Однако некоторые бактерии вырабатывают устойчивость к препаратам, из-за чего они становятся неэффективными.

Иногда бактерии не обладают устойчивостью, но лечение все равно не помогает. Один из таких случаев — инфекции, вызванные сальмонеллой. Эти бактерии могут вызывать брюшной тиф и другие опасные заболевания. Долгое время считалось, что действию антибиотиков не поддается небольшая группа персистеров — «спящих» и временно неактивных бактерий.

Швейцарские ученые решили выяснить, что мешает антибиотикам действовать на бактерии сальмонелл. Для этого они проанализировали процесс очищения тканей от лекарства у мышей, инфицированных сальмонеллой, и у лабораторных моделей, имитирующих ткани человека.

Оказалось, что антибиотики не работают из-за медленного роста бактерий, а не из-за персистеров. Во время инфекции организм использует один из своих защитных механизмов и ограничивает доступ бактерий к питательным веществам. У этого действия есть побочный эффект: бактерии начинают расти медленно, а большинство антибиотиков плохо действует на такие клетки. Они рассчитаны на уничтожение активно размножающихся бактерий, и, если те замедляют рост, лекарства становятся менее эффективными. Вероятно, то же самое относится к другим бактериальным патогенам.

Также ученые отследили действие антибиотиков на отдельные бактерии в режиме реального времени. Они обнаружили, что практически вся популяция сальмонеллы способна пережить лечение в течение длительного периода.

«Традиционные тесты антибиотиков недооценивают количество выживших бактерий. Они ложно предполагают наличие сверхустойчивых штаммов, которых на самом деле не существует», объяснил Джозеф Фанус, первый автор исследования из Базельского университета, Швейцария.

В будущем новые данные позволят разработать более точные методы анализа работы антибиотиков и создать эффективную терапию трудноизлечимых инфекций.