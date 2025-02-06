Стало известно, почему антибиотики могут быть неэффективны

Антибиотики могут быть неэффективны из-за медленного роста бактерий
Швейцарские ученые проанализировали работу антибиотиков против инфекций, вызванных сальмонеллой, на мышах и лабораторных моделях. Они обнаружили, что препараты иногда не работают не из-за устойчивых бактерий, а из-за долгого роста микроорганизмов в условиях нехватки питательных веществ. Антибиотики плохо действуют на медленно растущие бактерии, поэтому почти вся популяция сальмонеллы может пережить лечение. В будущем результаты позволят разработать новые методы терапии бактериальных инфекций. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Антибиотики — основной способ борьбы с бактериальными инфекциями. Они убивают микроорганизмы или останавливают их рост, позволяя иммунной системе завершить работу. Однако некоторые бактерии вырабатывают устойчивость к препаратам, из-за чего они становятся неэффективными.
Иногда бактерии не обладают устойчивостью, но лечение все равно не помогает. Один из таких случаев — инфекции, вызванные сальмонеллой. Эти бактерии могут вызывать брюшной тиф и другие опасные заболевания. Долгое время считалось, что действию антибиотиков не поддается небольшая группа персистеров — «спящих» и временно неактивных бактерий.
Швейцарские ученые решили выяснить, что мешает антибиотикам действовать на бактерии сальмонелл. Для этого они проанализировали процесс очищения тканей от лекарства у мышей, инфицированных сальмонеллой, и у лабораторных моделей, имитирующих ткани человека.
Оказалось, что антибиотики не работают из-за медленного роста бактерий, а не из-за персистеров. Во время инфекции организм использует один из своих защитных механизмов и ограничивает доступ бактерий к питательным веществам. У этого действия есть побочный эффект: бактерии начинают расти медленно, а большинство антибиотиков плохо действует на такие клетки. Они рассчитаны на уничтожение активно размножающихся бактерий, и, если те замедляют рост, лекарства становятся менее эффективными. Вероятно, то же самое относится к другим бактериальным патогенам.
Также ученые отследили действие антибиотиков на отдельные бактерии в режиме реального времени. Они обнаружили, что практически вся популяция сальмонеллы способна пережить лечение в течение длительного периода.
«Традиционные тесты антибиотиков недооценивают количество выживших бактерий. Они ложно предполагают наличие сверхустойчивых штаммов, которых на самом деле не существует», — объяснил Джозеф Фанус, первый автор исследования из Базельского университета, Швейцария.
В будущем новые данные позволят разработать более точные методы анализа работы антибиотиков и создать эффективную терапию трудноизлечимых инфекций.