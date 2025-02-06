В России выяснили, как повысить эффективность лечения рака пищевода

В журнале «Злокачественные опухоли» опубликованы новые рекомендации экспертного совета на тему «Современные подходы к лечению рака пищевода». В числе важнейших изменений — включение нового иммуноонкологического препарата камрелизумаба в Клинические рекомендации для лечения этого заболевания.

Камрелизумаб, антитело к PD-1 рецептору, показал обнадеживающие результаты в клинических исследованиях, продемонстрировав снижение риска прогрессирования рака и летального исхода. Препарат стимулирует противоопухолевый иммунитет, активируя опухоль-специфичные Т-лимфоциты (тип иммунных клеток) в микроокружении опухоли. Препарат может быть применен как в первой, так и во второй линии терапии.

Лекарство было был зарегистрировано в России в ноябре 2024 года и вскоре было включено в рекомендации Российского общества клинической онкологии (RUSSCO). В комбинации с гемцитабином и цисплатином камрелизумаб стал рекомендованным средством для лечения рака носоглотки.

Рак пищевода занимает 11-е место в мире по распространенности и 7-е по смертности. В России более половины пациентов диагностируются на III–IV стадии заболевания, что существенно ограничивает эффективность лечения. Внедрение новых методов, таких как камрелизумаб, имеет большое значение для улучшения прогноза пациентов.

Результаты клинических испытаний подтвердили эффективность камрелизумаба. В открытом рандомизированном многоцентровом исследовании III фазы ESCORT препарат продемонстрировал снижение риска прогрессирования заболевания и летального исхода на 31%. Медиана общей выживаемости пациентов на терапии камрелизумабом оказалась выше, чем в группе, получавшей химиотерапию.

Препарат также показал значительное повышение уровня полных патоморфологических ответов (исчезновения опухолевых клеток) в сочетании с химиотерапией по сравнению с монотерапией. Уровень безопасности комбинированного режима был оценен как хороший.