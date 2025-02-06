У людей с аутическими чертами нашли еще одну особенность

Международная команда ученых доказала, что люди с низким уровнем аутистических черт имеют выраженную склонность быстрее замечать изображения животных, чем неодушевленных объектов. Однако у тех, кто демонстрирует больше аутистических черт, этот эффект значительно слабее или вовсе отсутствует. Работа опубликована в журнале Cognition.

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Различение живых существ от неживых объектов — базовый когнитивный навык, критически важный для выживания и социального взаимодействия. Люди эволюционно запрограммированы замечать других существ, так как они могут представлять опасность, возможность для общения или источник информации.

Ранее ученые предполагали, что склонность обращать внимание на живых существ — первая ступень социального взаимодействия. Новое исследование помогает понять, насколько это связано с более широкими социальными когнитивными способностями, которые могут быть снижены у людей с аутистическими чертами.

В исследовании приняли участие 120 молодых людей с нормальным зрением. Ученые провели тест с использованием визуальных стимулов. Участникам показывали пары изображений — животного и объекта, после чего на одном из них появлялась мишень. Задача испытуемых заключалась в том, чтобы как можно быстрее определить, с какой стороны возник объект. Скорость реакции позволила оценить, на что участники обращали внимание в первую очередь.

Результаты показали, что в среднем участники быстрее реагировали, когда мишень появлялась на месте изображения животного. Это подтверждает, что люди от природы склонны замечать живые существа. При этом люди с меньшим количеством аутистических черт проявляли этот эффект более ярко, обращая внимание на животных уже в первые миллисекунды. А те, у кого было больше аутистических черт, практически не демонстрировали такого смещения внимания, особенно в первые моменты после предъявления изображений.

Если изображения переворачивали вверх ногами, эффект сохранялся, но был менее выражен. Когда ученые использовали размытые, неузнаваемые изображения, различий в внимании между группами не наблюдалось, что подтвердило, что эффект связан именно с восприятием живых существ.

Полученные данные углубляют понимание механизмов социального восприятия, показывая, что естественная склонность замечать живых существ может быть связана с социальными когнитивными способностями. Однако исследование проводилось среди людей без официального диагноза аутизма, поэтому в будущем ученые планируют проверить, сохраняется ли этот эффект у людей с расстройством аутистического спектра. Также планируется изучить, как этот механизм формируется в детстве и какие факторы влияют на его развитие.