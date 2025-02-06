В России начали разработку новых технологий лечения рака

Ученые Научно-технологического университета "Сириус" разрабатывают новые технологии лечения рака, позволяющие наиболее эффективно доставлять лекарства до пораженных болезнью органов и тканей. Об этом сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

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« Э т о п о з в о л и т с н и з и т ь т о к с и ч н о с т ь л е к а р с т в а и с о х р а н и т ь е г о о т р а с п а д а , п о з в о л и в д о б р а т ь с я д о о п у х о л и и д а т ь м а к с и м а л ь н о п о л н ы й т е р а п е в т и ч е с к и й э ф ф е к т . Б е з о п а с н о с т ь н о в ы х с р е д с т в д л я з д о р о в ь я п а ц и е н т о в у ч е н ы е п р о в е р я т н а и с к у с с т в е н н ы х к у л ь т у р а х к л е т о к » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По словам руководителя исследовательской группы Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Андрея Звягина, химиотерапевтические препараты сразу попадают в общий кровоток, и двигаясь по сосудам, отравляют весь организм.

« В п р о ц е с с е р а б о т ы м ы п о н я л и , ч т о н е н у ж н о з а с т а в л я т ь н а н о ч а с т и ц ы п р о х о д и т ь ч е р е з с о с у д ы , д о с т а т о ч н о п р о с т о н а к о п и т ь и х в д о с т а т о ч н о в ы с о к о м к о л и ч е с т в е , д а в в о з м о ж н о с т ь б ы с т р о в ы с в о б о д и т ь л е к а р с т в о в о п у х о л е в ы е с о с у д ы , а о т т у д а - у ж е в о п у х о л е в у ю т к а н ь » , — о т м е т и л о н .

Специалисты уже доказали эффективность новой разработки в борьбе с метастазами на примере лабораторных животных. Исследование получило финансирование в рамках государственной программы Научно-технологического развития ФТ Сириус.