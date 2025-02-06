В России начали разработку новых технологий лечения рака

В "Сириусе" начали разработку новых технологий лечения рака
Ученые Научно-технологического университета "Сириус" разрабатывают новые технологии лечения рака, позволяющие наиболее эффективно доставлять лекарства до пораженных болезнью органов и тканей. Об этом сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.
«Это позволит снизить токсичность лекарства и сохранить его от распада, позволив добраться до опухоли и дать максимально полный терапевтический эффект. Безопасность новых средств для здоровья пациентов ученые проверят на искусственных культурах клеток», — говорится в сообщении.
По словам руководителя исследовательской группы Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Андрея Звягина, химиотерапевтические препараты сразу попадают в общий кровоток, и двигаясь по сосудам, отравляют весь организм.
«В процессе работы мы поняли, что не нужно заставлять наночастицы проходить через сосуды, достаточно просто накопить их в достаточно высоком количестве, дав возможность быстро высвободить лекарство в опухолевые сосуды, а оттуда - уже в опухолевую ткань», — отметил он.
Специалисты уже доказали эффективность новой разработки в борьбе с метастазами на примере лабораторных животных. Исследование получило финансирование в рамках государственной программы Научно-технологического развития ФТ Сириус.