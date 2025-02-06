В Калининграде планируют заживлять раны медузами

Ученые БФУ им. И. Канта совместно с коллегами из Университета Сабаха (Малайзия) разработали технологию получения коллагена из медуз Aurelia aurita и Rhopilema hispidum, обитающих в Балтийском море и морях Малайзии. На основе коллагена исследователи планируют разработать медицинские изделия для лечения ран и ожогов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

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« И м е н н о м о р с к о й к о л л а г е н с п о с о б с т в у е т з а ж и в л е н и ю к о ж н ы х п о к р о в о в п р и и х п о в р е ж д е н и и и п р и э т о м н е в ы з ы в а е т с у щ е с т в е н н ы х а л л е р г и ч е с к и х р е а к ц и й в о т л и ч и е о т ж и в о т н о г о ( н а п р и м е р , к у р и н о г о ) . П р и м е н е н и е к о л л а г е н о в ы х и з д е л и й , с о г л а с н о п р о в е д е н н ы м и с с л е д о в а н и я м , у в е л и ч и в а е т с к о р о с т ь р о с т а и д е л е н и я к л е т о к к о ж и ч е л о в е к а п р и м е р н о н а 4 0 - 5 0 % , ч т о п о з в о л я е т д о с т и ч ь п о в ы ш е н и я с к о р о с т и р е а б и л и т а ц и и п а ц и е н т о в и с о к р а т и т ь р и с к п р и с о е д и н е н и я в т о р и ч н ы х и н ф е к ц и й » , — п о я с н и л а « Г а з е т е . R u » с т а р ш и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к Н О Ц « П р о м ы ш л е н н ы е б и о т е х н о л о г и и » Б Ф У и м . И . К а н т а Ю л и я К у л и к о в а .

На основе морского коллагена ученые разработают медицинские изделия в виде губки или спрея. Один из примеров применения — изготовление стоматологической мембраны на основе коллагена для регенерации кости.

« В д а л ь н е й ш е м м ы п л а н и р у е м и с с л е д о в а т ь п р и м е н е н и е п о л у ч а е м о г о к о л л а г е н а д л я п р о и з в о д с т в а б и о ч е р н и л , н а п о л н е н н ы х к л е т к а м и , д л я 3 D - б и о п е ч а т и т к а н е й и о р г а н о в . Е с т ь и д е я р а с с м о т р е т ь в о з м о ж н о с т ь п р о и з в о д с т в а с к а ф ф о л д о в д л я р а з л и ч н ы х к л е т о к , и м п л а н т а т о в и в о з м о ж н о с т ь п е р е х о д а к п е р с о н а л и з и р о в а н н о й р е г е н е р а т и в н о й м е д и ц и н е » , — з а к л ю ч и л а К у л и к о в а .

Ученые также доказали эффективность новой технологии, оценив высокую скорость заживления раны в области шеи у лабораторных крыс.