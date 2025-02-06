Ученые выяснили, почему при депрессии тянет на сладкое

Депрессия затрагивает 280 миллионов человек по всему миру и приводит к изменениям в пищевом поведении. Исследователи из Университетской клиники им. Бонна обнаружили, что пациенты с депрессией, несмотря на снижение аппетита, испытывают повышенную тягу к углеводам. Результаты опубликованы в журнале Psychological Medicine.

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Ранее считалось, что чем сильнее у человека депрессия, тем меньше у него аппетита. Однако новое исследование показало, что даже при общем снижении тяги к еде пациенты предпочитают углеводы, например, сладости. Более того, если продукт содержит углеводы и жир, например, молочный шоколад, он кажется им еще вкуснее.

Эти данные важны, поскольку углеводы активируют систему вознаграждения в мозге иначе, чем белки и жиры. Это может объяснять, почему во время депрессии люди тянутся к сладкому — мозг ищет быстрый способ получить «дофаминовую награду».

« М ы с м о г л и п о к а з а т ь , ч т о т я г а к у г л е в о д а м н е с в я з а н а с о б щ и м а п п е т и т о м , к а к с ч и т а л о с ь р а н ь ш е » , — п о я с н я е т Л и л л и Т у р н , с о а в т о р и с с л е д о в а н и я .

Как это поможет в лечении?

Ученые предлагают новый подход: учитывать пищевые предпочтения пациентов при терапии. Например, если диетические изменения могут влиять на симптомы депрессии, возможно, специальное питание станет частью лечения.