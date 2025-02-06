Ученые выяснили, почему при депрессии тянет на сладкое

Почему при депрессии тянет на сладкое: исследование
Депрессия затрагивает 280 миллионов человек по всему миру и приводит к изменениям в пищевом поведении. Исследователи из Университетской клиники им. Бонна обнаружили, что пациенты с депрессией, несмотря на снижение аппетита, испытывают повышенную тягу к углеводам. Результаты опубликованы в журнале Psychological Medicine.
Ранее считалось, что чем сильнее у человека депрессия, тем меньше у него аппетита. Однако новое исследование показало, что даже при общем снижении тяги к еде пациенты предпочитают углеводы, например, сладости. Более того, если продукт содержит углеводы и жир, например, молочный шоколад, он кажется им еще вкуснее.
Эти данные важны, поскольку углеводы активируют систему вознаграждения в мозге иначе, чем белки и жиры. Это может объяснять, почему во время депрессии люди тянутся к сладкому — мозг ищет быстрый способ получить «дофаминовую награду».
«Мы смогли показать, что тяга к углеводам не связана с общим аппетитом, как считалось раньше», — поясняет Лилли Турн, соавтор исследования.
Как это поможет в лечении?
Ученые предлагают новый подход: учитывать пищевые предпочтения пациентов при терапии. Например, если диетические изменения могут влиять на симптомы депрессии, возможно, специальное питание станет частью лечения.
«Терапия, нацеленная на связь между кишечником и мозгом, кажется особенно перспективной. Исследования показывают, что диета или пробиотики могут иметь антидепрессивный эффект», — говорит ведущий автор исследования профессор Нильс-Кройер.