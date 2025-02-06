Вакцина от рака почек показала абсолютную эффективность

Американские ученые из Института рака Дана-Фарбер отчитались о впечатляющих результатах клинического испытания вакцины от рака почек. Препарат остановил развитие болезни в 100% случаев. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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В тестах первой фазы приняли участие девять человек со светлоклеточным почечно-клеточным раком III или IV стадии после удаления опухоли. Им ввели персонализированную вакцину. На момент завершения наблюдений спустя 34,7 месяца у всех больных сохранялась устойчивая ремиссия.

Светлоклеточный почечно-клеточный рак — одна из самых агрессивных форм рака почки. Даже после операции и стандартной иммунотерапии (например, пембролизумабом) у двух третей пациентов возникает рецидив. Новая вакцина создается на основе молекулярных особенностей опухоли каждого пациента, называемых неоантигенами.

Эти неоантигены представляют собой фрагменты мутантных белков, которые присутствуют только в раковых клетках. С помощью алгоритмов исследователи выбирают наиболее подходящие неоантигены для включения в вакцину, чтобы «научить» иммунную систему распознавать и уничтожать оставшиеся раковые клетки.

Как показали анализы, у всех пациентов после введения вакцины развился устойчивый иммунный ответ, а Т-клетки, индуцированные препаратом, оставались активными в организме до трех лет.