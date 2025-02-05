Анализ генов опухоли значительно повышает эффективность таргетной терапии у онкологических пациентов, сообщили «Газете.Ru» в компании Онкобокс.

Компания разработала персонализированный молекулярный тест, который анализирует экспрессию генов опухоли с помощью РНК-секвенирования. На основе этих данных система моделирует молекулярные процессы опухоли и подбирает наиболее эффективные таргетные препараты.

« В о т л и ч и е о т с т а н д а р т н ы х м е т о д о в , к о т о р ы е а н а л и з и р у ю т т о л ь к о м у т а ц и и в о п у х о л и , э т о т т е с т р а б о т а е т д а ж е п р и о т с у т с т в и и м у т а ц и й . В 8 0 % с л у ч а е в з н а ч и м ы х м у т а ц и й н е т и п а ц и е н т о с т а е т с я б е з п е р с о н а л и з и р о в а н н о г о л е ч е н и я . К р о м е т о г о , м е т о д о ц е н и в а е т э ф ф е к т и в н о с т ь в с е х д о с т у п н ы х п р е п а р а т о в . С т а н д а р т н ы е т е с т ы р а б о т а ю т п р и м е р н о с 3 0 п р е п а р а т а м и , а п л а т ф о р м а О н к о б о к с а н а л и з и р у е т б о л е е 1 7 0 т а р г е т н ы х п р е п а р а т о в , р а н ж и р у я и х п о в е р о я т н о й э ф ф е к т и в н о с т и д л я к о н к р е т н о г о п а ц и е н т а » , — о б ъ я с н и л д и р е к т о р п о р а з в и т и ю к о м п а н и и О н к о б о к с А н д р е й Г а р а ж а .

В исследовании приняли участие 239 пациентов с различными солидными опухолями, включая колоректальный рак, рак молочной железы и рак легкого. У пациентов, получавших лечение с использованием платформы, положительный ответ на терапию (уменьшение или стабилизация опухоли) наблюдался в 1,7 раза чаще, чем у пациентов в контрольной группе. Пациенты, получавшие лечение с использованием платформы Онкобокс, жили без прогрессирования болезни почти в два раза дольше, чем пациенты в контрольной группе.

Провести исследование помогали ученые НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, МНИОИ имени П.А. Герцена, Онкологического центра №1 (ГКБ имени С.С. Юдина), Сеченовского университета.

В компании Онкобокс добавили, что внедрение теста в стандартную клиническую практику поможет врачам точнее подбирать лечение, повысит эффективность таргетной терапии и увеличит продолжительность жизни пациентов.