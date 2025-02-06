Стало известно, что вызывает рак легких у некурящих

Рак лёгких — самая распространённая форма онкологии. В 2022 году эту болезнь диагностировали у 2,5 миллиона человек. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet Respiratory Medicine.

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По словам авторов нового исследования, финансируемого Китаем, аденокарцинома — один из основных подтипов рака лёгких — преобладает среди женщин в 185 странах. Частично это объясняется загрязнением воздуха. Во всём мире на аденокарциному приходится 53−70% случаев рака лёгких у людей, которые никогда не курили.

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Учёные также обнаружили, что с 2020 по 2022 год аденокарцинома стала встречаться у ещё большего количества человек. Самый высокий уровень заболеваемости при этом наблюдался среди женщин: около 6 из 10 случаев рака.

Самые высокие уровни аденокарциномы, связанной с загрязнением воздуха, оказались в Восточной Азии, особенно в Китае.