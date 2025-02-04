Ученые раскрыли механизм старения белков

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что хроматин — структура, состоящая из ДНК и белков, — оказывается более устойчивым к процессам старения, чем считалось ранее. Это может помочь понять, как организм справляется с возрастными изменениями и какие его части наиболее уязвимы. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

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Белки, составляющие хроматин, подвергаются естественным возрастным изменениям. Они растягиваются, искажаются, а также претерпевают химические превращения — так называемые посттрансляционные модификации. Эти изменения могут нарушать работу белков, а в некоторых случаях даже приводить к развитию заболеваний, таких как рак.

Однако изучение возрастных изменений в белках организма затруднено из-за медленного характера процесса старения. Чтобы обойти эту проблему, ученые воссоздали в пробирке искусственный хроматин на разных стадиях жизненного цикла: «молодой» и «старый», содержащий характерные для старения посттрансляционные модификации.

Анализ показал, что, несмотря на локальные изменения, связанные с возрастными модификациями, общая структура и целостность хроматина практически не нарушались. Однако ученые обнаружили важный эффект: ферменты, взаимодействующие с хроматином, переставали распознавать его «постаревшие» участки, что могло привести к сбоям в работе клетки.

« Э т о с т а л о д л я н а с б о л ь ш и м с ю р п р и з о м » , — о б ъ я с н и л д о к т о р Л у и с Г е р р а . — « О п ы т з а о п ы т о м п о к а з ы в а л , ч т о х р о м а т и н д о в о л ь н о у с т о й ч и в к и з н о с у . Н о к о г д а м ы с о с р е д о т о ч и л и с ь н а п р о ц е с с а х , в о з д е й с т в у ю щ и х и м е н н о н а с т а р ы е у ч а с т к и , т о у в и д е л и с е р ь е з н ы е и з м е н е н и я » .

Ученый сравнил это с работой старого компьютера: он может функционировать, даже если некоторые его части уже неисправны. Так и в организме — даже если отдельные компоненты повреждены, его общая структура остается работоспособной.

Создавая химически «состаренные» белки и определяя, в какой момент износ приводит к необратимым последствиям, ученые надеются найти новые подходы к борьбе со старением. Их работа может помочь разработать более эффективные лекарственные препараты, способные замедлять возрастные изменения и восстанавливать функции клеток.