Неврологи рассказали, как строение мозга связано с аутизмом у детей

Ученые ВШЭ обнаружили, что структура проводящих путей (трактов) таламуса у детей с аутизмом и у их нейротипичных сверстников заметно различается, хотя функциональных отличий обнаружено не было. Наибольшие изменения выявлены в путях, соединяющих таламус и центр обработки сенсорной информации с височной долей мозга. Причем чем сильнее были нарушения, тем выраженнее проявлялись аутистические черты у ребенка. Результаты опубликованы в журнале Behavioural Brain Research.

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Аутизм, или расстройства аутического спектра (РАС), — это патологические состояния, при которых людям трудно общаться, понимать эмоции окружающих и адаптироваться к изменениям, а их действия и привычки характерно повторяются. Несмотря на достижения науки, диагноз по-прежнему ставится только на основе поведенческих тестов, что осложняет раннюю диагностику. Поэтому исследователи стремятся найти биомаркеры — объективные биологические показатели, такие как изменения в структуре мозга, генетические или биохимические особенности, которые можно использовать для диагностики РАС.

Ученые из ВШЭ совместно с коллегами из университетов США и России сравнили структуру мозга детей с аутизмом и их нейротипичных сверстников. В исследовании участвовали 38 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Были собраны данные о невербальном интеллекте, уровне языкового развития и выраженности аутичных черт, переключения внимания, общения и воображения, внимания к деталям.

Исследователи детально изучали белое вещество головного мозга, которое выполняет роль проводника, соединяя различные отделы мозга и обеспечивая их слаженную работу. Также изучалась функциональная связь таламуса — важного центра обработки информации в головном мозге — с различными участками коры. Таламус можно представить как диспетчерскую: он получает сигналы от органов чувств, частично их обрабатывает и передает в кору головного мозга, где информация анализируется и превращается в осознанные ощущения. Изучение функциональных связей между ними (когда активность одной области мозга влияет на работу другой) помогает понять, как мозг координирует восприятие и реагирует на окружающий мир. Исследовали 40 проводящих путей, соединяющих таламус с различными зонами коры головного мозга.

Выяснилось, что у детей с аутизмом микроструктура этих путей заметно отличается. Ученые обнаружили изменения в движении воды в тканях. Также было зафиксировано снижение фракционной анизотропии — показателя целостности белого вещества. Сильнее всего изменения проявлялись в путях, соединяющих таламус с височными долями.