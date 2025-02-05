Ученые предложили новый метод лечения рака мозга

Американские врачи испытывают новый метод лечения рака мозга. В своем эксперименте они используют для борьбы с раковыми клетками вирус простуды.

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Нейрохирурги Университета медицинских наук Арканзаса (UAMS) уже испытали свою методику на 63-летней пациентке, внедрив в опухоль аденовирус, который должен уничтожить раковые клетки.

Попав внутрь, вирус начал активно размножаться, атакуя при этом злокачественные клетки. В то же время здоровые клетки вирус не затрагивает.

Еще одно преимущество методики – она не требует повторной инъекции, так как вирус сам размножается и атакует опухоль.

Операцию по внедрению вируса провели в начале октября. С тех пор пациентка проходит курс иммунотерапии. Врачи уверяют, что никаких осложнений у женщины не наблюдается.