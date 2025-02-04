В России набирает популярность необычная посмертная процедура

Наши соотечественники верят, что рано или поздно наука позволит воскрешать умерших. За последний год популярность криокамер в России выросла на 30%. Различные компании предлагают «законсервировать» тело клиента в специальной капсуле.

© Чемпионат.com

Сторонники этой идеи настаивают на том, что в будущем (возможно, не столь отдалённом) технологии и медицина победят смерть, позволив возвращать человека к жизни. Россияне замораживают в криокамерах ещё и своих домашних питомцев — известно о 64 таких случаях.

Разумеется, никакой гарантии клиентам не предоставляется. За заморозку тела просят в среднем 3,8 млн рублей. При этом предлагается опция сохранения только мозга — за это удовольствие нужно заплатить от 1,8 млн рублей. Цена зависит от возраста клиента.